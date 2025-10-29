"ยธ.-ป.ป.ส." เผาทำลายของกลางยาเสพติด บิ๊กล็อต 26.41 ตัน จาก 81 คดี

MGR Online - รมว.ยุติธรรม นำทีมลุยเผาของกลางยาเสพติด ล็อตใหญ่ 26.41 ตัน ด้าน เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำเดินหน้าปราบปรามเด็ดขาด ประกาศ "เป็นศัตรูกับผู้ค้ายา"
วันนี้ (29 ต.ค.) ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 11 (ครั้งที่ 1/2569) โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. , นายศิริสุข ยืนหาญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. , น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. , พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 , นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมเป็นสักขีพยานยืนยันความโปร่งใสในการทำลายยาเสพติดของกลางจาก 81 คดี ซึ่งมีน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มกว่า 26.41 ตัน
การทำลายยาเสพติดครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด สำหรับยาเสพติดของกลาง มีน้ำหนักสุทธิเฉพาะตัวยาเสพติด 22.21 ตัน ประกอบด้วย ยาบ้า 138 ล้านเม็ด (12,737.54 กิโลกรัม) , ไอซ์ 5,157.23 กิโลกรัม , เฮโรอีน 1,133.89 กิโลกรัม , คีตามีน 601.08 กิโลกรัม และยาเสพติดประเภทอื่นๆ อีกกว่า 2,583.79 กิโลกรัม
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวเน้นย้ำว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้ประกาศให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างสูงสุด เรามุ่งเน้นการดำเนินงานครบทุกมิติ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมและลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่นี้ เป็นผลจากประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ที่ทำให้เราจัดการของกลางได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ รัฐบาลขอเน้นย้ำว่าทุกนโยบายต้องเกิดผลเป็นรูปธรรม และนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราประกาศตน ‘เป็นศัตรูกับผู้ค้ายาเสพติด’ การดำเนินการครั้งที่ 11 นี้
"ยอดรวมยาเสพติดที่ทำลายไปแล้วมีน้ำหนักกว่า 225 ตัน การมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ คือเครื่องยืนยันความ โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่ายาเสพติดที่จับกุมได้จะถูกจัดการอย่างเด็ดขาด ไม่มีโอกาสเล็ดลอดกลับไปทำลายอนาคตของลูกหลานและสังคมไทยอีกต่อไป" รมว.ยธ. กล่าว
ด้าน พ.ต.ต.สุริยา กล่าวเสริมว่า ภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีฯ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอยืนยันว่ายาเสพติดที่เห็นในวันนี้ คือผลจากการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ภารกิจของเราไม่ได้จบที่การจับกุม แต่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อของกลางเหล่านี้ถูกทำลายจนหมดสิ้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป เพื่อปกป้องสังคมและอนาคตของลูกหลานเราทุกคน
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 ป.ป.ส. ได้สกัดกั้นและทำลายยาเสพติดของกลางไปแล้ว 11 ครั้ง จาก 2,198 คดี รวมน้ำหนักกว่า 225.19 ตัน ในจำนวนนี้เป็นยาบ้ากว่า 1,492 ล้านเม็ด ซึ่งมีมูลค่าปลายทางสูงกว่าหลายหมื่นล้านบาท การทำลายยาเสพติดทั้งหมดนี้ คือการตัดวงจร ทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดโดยตรง เพื่อหยุดยั้งเงินทุนสกปรกและป้องกันยาเสพติดไม่ให้ถึงมือประชาชน
"ป.ป.ส. ยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน โดยยาเสพติดที่จับกุมได้จะถูกจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และจะไม่มีโอกาสเล็ดลอดกลับไปทำลายสังคมได้อีกต่อไป"