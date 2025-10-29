ป.ทลายเว็บวัวชน "WUA88" เมืองหาดใหญ่ ตัดท่อน้ำเลี้ยงนักการเมือง-มาเฟียภาคใต้

กองปราบเปิดปฏิบัติการ Takedown Mafia Bull Fighting ปิดเมืองหาดใหญ่ทลายเว็บWUA88 รับแทงพนันวัวชน-ไก่ชนออนไลน์ ตัดท่อน้ำเลี้ยงนักการเมือง-มาเฟียแดนใต้ รวบนายทุนเจ้าของเว็บ พร้อมสมุน 8 ราย
วันนี้ (29 ต.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป. นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กก.6 บก.ป. สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจ บก.ทล. และ ตำรวจ บก.รน. เปิดปฏิบัติการ Takedown Mafia Bull Fighting!!! ตัดท่อเงินเทา เจ้าพ่อภาคใต้ กระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 10 จุด ในพื้นที่ จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.ขอนแก่น จ.สตูล และ กรุงเทพมหานคร เพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
สืบเนื่องจากในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ป. ได้กวาดล้างจับกุมกลุ่มเครือข่ายผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มเอเย่นต์ยาเสพติด และ กลุ่มมือปืนรับจ้างในพื้นที่ภาคใต้หลายกลุ่มในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงแผนประทุษกรรมและเส้นทางการเงินต่างๆของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างละเอียด จนไปพบข้อมูลน่าสนใจตรงที่ว่า กลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้มักนำเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายที่มีมูลค่ามหาศาล มาฟอกเงินผ่านการเล่นพนันวัวชนหรือไก่ชน ผ่านเว็บพนันออนไลน์ เว็บหนึ่งชื่อว่า WUA88 ที่เปิดขึ้นมาเพื่อรับแทงพนันออนไลน์วัวชน และ ไก่ชน โดยเฉพาะ ก่อนนำเงินดังกล่าวไปต่อยอดทำธุรกิจอย่างอื่น
ขณะเดียวกันยังพบว่า เว็บพนันดังกล่าว ยังมีการว่าจ้างแอดมิน เซียนวัวชน ไก่ชน ต่าง ๆ เดินสายถ่ายทอดสดการแข่งขันวัวชน ไก่ชนคู่สำคัญตามสนามชนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมเล่นพนันผ่านเว็บของตนเอง ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้เข้าร่วมเล่นพนันจำนวนมาก มียอดเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบหลายร้อยล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแส จนกระทั่งทราบว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง หรือ เจ้าของเว็บพนันวัวชน ไก่ชน ดังกล่าว คือ น.ส.สริดา (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติภูมิหลังพบว่า เจ้าตัวไม่มีอาชีพ หรือ ธุรกิจ เป็นหลักแหล่ง แต่ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังกลับมีฐานะร่ำรวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ใช้ชีวิตหรูหรา กินเที่ยวต่างประเทศ ใช้ของแบรนด์เนม ขับรถหรู จึงไล่แกะรอยเส้นทางการเงิน ก่อนพบหลักฐานความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับเว็บพนันดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงทำให้เชื่อ น.ส.สริดา คือผู้รับประโยชน์โดยตรงจากเว็บพนันดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ น.ส.สริดา พร้อมพวกรวม 6 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ หรือ โฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ และ สมคบฟอกเงิน” ก่อนวางแผนกระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย 10 จุด ในพื้นที่ จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.ขอนแก่น จ.สตูล และ กรุงเทพมหานคร จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการ “Takedown Mafia Bull Fighting!!! ตัดท่อเงินเทา เจ้าพ่อภาคใต้” ในครั้งนี้ เพื่อกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม น.ส.สริดา เจ้าของเว็บพนัน พร้อมกลุ่มลูกน้องที่ทำหน้าที่เป็นแอดมิน และ กลุ่มบัญชีม้า ได้ครบทั้ง 6 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชี โทรศัพท์มือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หลายรายการ รวมถึงตรวจยึดอาวุธปืน 4 กระบอก พร้อมอายัดเงินในบัญชีและทรัพย์สินอื่นๆรวมกว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังจับกุมคนใกล้ชิดจากความผิดซึ่งหน้าฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 ราย และ ความผิดเกี่ยวกับเว็บหวยออนไลน์เพิ่มเติมอีก 1 ราย
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมด ส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพ มีเพียง น.ส.สริดา และ ผู้ต้องหาอีกบางส่วน ที่ยังคงให้การปฏิเสธ จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวถึงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า นอกเหนือจากการทลายเครือข่ายเว็บพนันแล้ว ปฏิบัติการครั้งนี้ยังถือเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยง หรือ แหล่งเงินทุนผิดกฎหมายที่คอยหล่อเลี้ยง และเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือ นักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงต่าง ๆ ในพื้นที่อีกด้วย พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการของตำรวจกองปราบยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ จะยังคงขยายผลต่อเนื่อง หากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใคร ก็จะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น