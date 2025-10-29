ปอศ.จับหนุ่มรับเหมาติดพนันออนไลน์ รับจ้างเปิดบัญชีม้าแลกเงิน 1 หมื่น

ตำรวจ ปอศ.รวบหนุ่มรับเหมาชีวิตพัง ติดพนันออนไลน์ หันรับจ้างเปิด "บัญชีม้า" 5 บัญชีแลกเงิน 1 หมื่น
วันนี้ ( 29 ต.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายวีระชัย อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดลำพูน ที่ จ.189/2566 ลงวันที่ 19 พ.ค.66 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ และ หมายจับศาลจังหวัดสกลนคร ที่ จ.118/2567 ลง 21 พ.ค.67 ข้อหา“ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยการหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ได้บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เมื่อปี 63 นายวีระชัย ผู้ต้องหา ได้รับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โพสต์เชิญชวนในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ "กลุ่มงานเสริมออนไลน์-เงินด่วนทันใจ" โดยเปิดบัญชีธนาคาร ออนไลน์ (E-KYC) จำนวน 5 บัญชี แลกกับเงินค่าจ้างประมาณ 10,000 บาทหลังจากนั้นไม่นาน บัญชีธนาคารทั้งหมดของ นายวีระชัย ได้ถูกนำไปใช้เป็น "บัญชีม้า" ในการรับโอนเงินจากเหยื่อที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ จนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งถูกจับกุมในเวลาต่อมา
สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดิมประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง แต่ได้ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก จากการติดหนี้พนันบาคาร่าออนไลน์ จึงตัดสินใจรับจ้างเปิดบัญชีม้าจึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำพูน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป