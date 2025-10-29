xs
ทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ "VST นวลจันทร์" ยึดของกลางมูลค่า 10 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผบช.ก.นำ ปคบ.ทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ "VST นวลจันทร์" ยึดของกลาง 3 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

วันนี้ ( 29 ต.ค.) พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ. พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.ท.วิศรุต บางน้ำเค็ม สว.กก.1 บก.ปคบ.นำกำลังจับกุม นายสมชาย และน.ส. ชนิศาพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า30,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ได้โกดังเลขที่ 68/61 ม.5 ซ.กิ่งแก้ว 40/2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และ บ้านเลขที่ 29 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แขวงทับช้าง เขตเขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายสมชาย ได้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้ชื่อว่า "VST นวลจันทร์" บริการส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ จึงเฝ้าสะกดรอยตามจับกุมขณะนำพัสดุไปส่งภายในซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ก่อนขยายผลตรวจค้นโกดังพร้อมจับกุม น.ส. ชนิศา ได้พร้อมของกลางดังกล่าว

สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เบื้องต้นแจ้งข้อหา“ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ห้ามผลิต เพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า (บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า),ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร” ก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป







