บุกรังกบดาน รวบหนุ่มจีนเทา ตัวการแก๊งตุ๋นเหยื่อลงทุน สูญกว่า 456 ล้าน

รอง ผบ.ตร.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกค้นรังกบดานจีนเทาในบ้านพัก ย่านวังทองหลาง จับหนุ่มขาวจีนตัวการแก๊งหลอกลวงเหยื่อลงทุน สูญกว่า 456 ล้านบาท
วันนี้ (29 ต.ค.) พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รองผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. บุกค้นรังกบดานจีนเทา ควบคุมตัว นายเหลียง ไอปิง ชาวจีน อายุ 48 ปี อาชญากรข้ามชาติที่ทางการจีนต้องการตัว ได้ที่บริเวณหมู่บ้านรีเจ้นท์รัชดา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำหรับพฤติการณ์คดี สืบเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2545 ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2546 ผู้ต้องหา 5 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของขบวนการฉ้อโกง ประกอบด้วย เหลียง ไอปิง (LIANG Aibing) อ้าย ชิงหัว (Al Qinghua) อู๋ เจียงเหยียน (WU Jiangyan) ถัง เจิ้นเชวี่ย (TANG Zhenque) ทั้งหมดอยู่ระหว่างหลบหนี และ จั้ว ไล่จวิน (ZUO Laijun) ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการพิจารณาคดี
ขบวนการดังกล่าวได้จัดตั้งแพลตฟอร์มลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเสมือนชื่อว่า FINTOCH บนอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่โปรโมชันผ่านแอปพลิเคชันมือถือเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
ตามผลการสอบสวน พบว่า ขบวนการนี้ได้หลอกลวงเหยื่อเกือบ 100 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านหยวน หรือประมาณ 456,153,200 บาท โดยในกลุ่มนี้ เหลียง ไอปิง และ ถัง เจิ้นเชวี่ย รับผิดชอบด้านการพัฒนาโครงการแพลตฟอร์ม ส่วน อ้าย ชิงหัว และ อู๋ เจียงเหยียน รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโครงการ และนายจั้ว ไล่จวิน รับผิดชอบด้านการตลาด