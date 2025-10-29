“บิ๊กต่าย” ไม่ขอพูดปม ก.ร.ตร.ชี้มูล “บิ๊กต่อ” รับส่วยเว็บพนัน ขอเป็นไปตามกฎหมาย

ผบ.ตร. ขอไม่วิพากษ์วิจารณ์กรณี ก.ร.ตร.ชี้มูล พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ เข่าข่ายผิดวินัยรับส่วยเว็บพนัน ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
วันนี้ (29 ต.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) มีมติชี้มูล พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล และตำรวจคนอื่นอีก 200 นาย เข้าข่ายผิดวินัยหลังถูกร้องเรียนรับส่วยเว็บไซต์พนันออนไลน์ ว่าตนเพิ่งจะมาทราบเรื่องจากข่าวดังกล่าว
ส่วนเรื่องกระบวนการนั้น ก็ปล่อยให้ไปเป็นไปตามข้อเท็จจริง ต้องรอให้ คณะกรรมการ ก.ร. ตร. พิจารณาก่อน ว่าผิดอาญาหรือผิดวินัยหรือไม่ หากมีการพิจารณา เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะดำเนินการต่อ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นกระบวนการชั้นต้นและตนขอไม่วิพากษ์วิจารณ์ ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะตนเป็นผู้นำหน่วยจำเป็นที่จะต้องมีความเที่ยงธรรมและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนกรณีที่มีกระแสสังคมออกมาบอกว่า เป็นข้าราชการตำรวจระดับนายพล ตนจริงไม่กล้า ให้ออกจากราชการ ผบ.ตร. ระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นประทวนหรือพลตำรวจเอกจำเป็นที่จะต้องให้ความเป็นธรรม กับข้าราชการตำรวจทุกระดับ ตอนนี้ขอให้เป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน
ซึ่งตนเข้าใจดีว่าบางคนที่แสดงความคิดเห็นแบบนั้นอาจจะไม่เข้าใจพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่เข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการ แต่ตนก็ไม่ได้หวั่นไหวและไม่ได้ต้องการแสงสว่างจากผู้ใด เพราะการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นเรื่องปกติ ที่