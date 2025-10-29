เสื่อม! จับครูสังคมข่มขืนลูกศิษย์วัย 14 จนทวารฉีกขาด

ตำรวจกองปราบตามรวบจับครูสังคมหื่น บังคับข่มขืนนักเรียนชายวัย 14 ปี จนทวารฉีกขาด ขณะเข้าค่ายลูกเสือ
วันนี้ ( 29 ต.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ภานุพงศ์ จันตะกูล สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายวรวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ครูวิชาสังคม ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรีที่ จ.573/2568 ลง 20 ต.ค.68 ข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยการกระทำแก่ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล , พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา” ได้หน้าบ้านในพื้นที่ ซ.ม้าศึก แขวงและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากก่อนเกิดเหตุทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือในพื้นที่ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรีโดยผู้ต้องหาซึ่งเป็นครูสอนวิชาสังคมได้เดินทางไปด้วย ระหว่างนั้นได้ข่มขู่และหลอกลวง ด.ช.บิ๊ก (นามสมมติ) อายุ 14 ปี นักเรียนชายที่เป็นศิษย์อยู่ภายในความดูแลของตนไปข่มขืนในสถานที่ลับตาคน หลังจากเสร็จกิจแล้วได้ข่มขู่ไม่ให้บอกใคร แต่ผู้เสียหายที่ถูกกระทำมีอาการเจ็บที่ทวารหนัก จึงทำให้ผู้ปกครองทราบเรื่อง พาเข้าแจ้งความดำเนินคดี จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป