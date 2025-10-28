ร.อ.ธรรมนัส มอบหมาย "พล.อ.ทวีพูล“ เป็นประธาน ส่งเสริมกิจการลูกเสือ โครงการ L.A.T.C รื้อฟื้น-ริเริ่ม ขยายผลเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รอง นายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ พล.อ.ทวีพูล ริมสาคร ที่ปรึกษารองนายกฯ เป็นประธาน โครงการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือระดับผู้นํา(L.A.T.C) ของนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รื้อฟื้น ทบทวน ริเริ่ม กิจการลูกเสือ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยเร็ว
“ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ฝากให้ผมมาว่า กิจการลูกเสื้อนั้นมีประโยชน์ ทำให้ ทุกคนมีความรักความสามัคคี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้ตั้งใจฝึกวิชาความรู้ให้ดี โดยเฉพาะทุกคนที่เข้าร่วมกิจการลูกเสื้อนี้ เป็นแกนนำ ผู้ใหญ่ในสังคม ขอให้นําการฝึกอบรมนี้ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ ตัวเอง และภาคสังคม ให้เกิดความรักชาติรักสถาบัน รู้รักสามัคคี ในหน่วยงานองค์กรของตนเอง และสังคมต่อไป”พล.อ.ทวีพูล กล่าว
การ "ฝึกอบรมลูกเสือป้องกันราชอาณาจักร" คือการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ โดยสโมสรลูกเสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้นตามหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำลูกเสือ การฝึกอบรมนี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และการบำเพ็ญประโยชน์