ผบ.ตร.ชมเชยปฏิบัติการเฉียบวิสามัญพ่อค้ายานรกเหิมยิงสู้ขณะจับกุม สั่งขยายผลทั้งเครือข่าย

ผบ.ตร.ชมเชยตำรวจชุดสืบสวน สน.ตลิ่งชัน ปฏิบัติการเฉียบ วิสามัญผู้ต้องหายาเสพติด หลังยิงต่อสู้ขณะจับกุม ย้ำใช้ยุทธวิธีตามหลักสากล รอบคอบ ปลอดภัย และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด
วันนี้ (27 ต.ค.) เวลาประมาณ 18.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุวิสามัญผู้ต้องหาคดียาเสพติด บริเวณบ้านพักริมคลองมหาสวัสดิ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.), พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิไล ผบก.สส.บช.น. และ พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 ร่วมตรวจที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ชุดสืบสวน สน.ตลิ่งชัน ได้สืบทราบเบาะแสว่า นายวิชัย อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดหนองคาย ที่ จ.296/2568 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2568 ข้อหา “ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย” ได้หลบหนีมากบดานในบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนในพื้นที่ ขณะเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม นายวิชัย ได้ใช้อาวุธปืนยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่หลายนัด เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ตามหลักยุทธวิธีเพื่อป้องกันตัว เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบในบ้านพบอาวุธปืนขนาด 11 มม. จำนวน 1 กระบอก, ปลอกกระสุนจำนวนหนึ่ง, ยาบ้ากว่า 100 เม็ด และไอซ์อีกบางส่วน โดยจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าผู้ตายเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วถึง 6 คดี และยังมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งตำรวจจะขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไป
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า นายวิชัย ถือเป็นผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ตำรวจใช้เวลาในการติดตามจับกุมตัวอยู่ ซึ่งขอชมเชยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ปฏิบัติตามยุทธวิธีและปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด หลังจากนี้จะมีการขยายผลการจับกุมว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องอีกบ้าง และตรวจสอบว่าในระหว่างที่กบดานมาที่เกิดเหตุ มีการจำหน่ายยาเสพติดรายย่อยในชุมชนหรือไม่ ยืนยันว่าตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเฉียบขาด เพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผบ.ตร. ได้แสดงความห่วงใยและชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สน.ตลิ่งชัน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ รอบคอบ และใช้ยุทธวิธีตามหลักสากลในการเข้าจับกุม พร้อมย้ำว่า ปัจจุบันผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมรุนแรง และพร้อมต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ จึงกำหนดแนวทางให้ทุกหน่วยตรวจสอบประวัติอาชญากรอย่างละเอียด และวางแผนยุทธวิธีให้รอบคอบก่อนเข้าปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งการปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมไทยให้แข็งแรง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน