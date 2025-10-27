สาวเจ้าของร้านเสริมสวยผวา ชายฉกรรจ์อ้างเป็นตร. ขี่มาไซค์มาจอดด่าหน้าร้าน โชว์ปืนขู่

ขวัญกระเจิง สาวร้านเสริมสวยถูกชายแปลกหน้า อ้างเป็นตำรวจโชว์ปืน ยืนด่าทอหน้าร้าน ย่านราษฎร์บูรณะ
วันนี้( 27 ต.ค.) เวลาปรมาณ 17.33 น.นางสาว นิสารัตน์ หรือ คุณ นิโกะ อ่วยกลาง อายุ 39 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย มีโซ เลขที่ 71/1 ใกล้เคียงปากซอย ราษฎร์บูรณะ 37 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านสื่อ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ช่วงเวลา 12.41 น. ได้มีชาย อายุประมาณ 35 - 40 ปี รูปร่างผอม สูงประมาณ 155 - 160 ซม. สวมใส่เสื้อโปโรแขนสั้นสีเลือดหมู ที่หน้าอกข้าซ้ายมีตราโลโก้คล้ายกับตราโล่ตำรวจ สวมใส่กางเกงขาสั้นสามส่วนสีเขียว รองเท้าแตะสีดำ สวมหมวกกันน๊อคสีขาว ที่เอวเหน็บอาวุธปืน ขับขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อ ยามาฮ่า รุ่น ฟีโน่ สีฟ้า ไม่ทราบทะเบียน ขับขี่มาจอดหน้าร้านของตนก่อนที่จะทำทีมายืนด่าทอด้วยคำหยาบคายหลายอย่าง แล้วก็เปิดเสื้อโชว์อาวุธปืนที่เหน็บมา เมื่อตนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งไปล๊อคประตูหน้าร้าน แล้วชายคนดังกล่าวยังยืนด่าทออยู่พักนึง ก่อนที่จะเอาโทรศัพท์ของเขามาถ่ายภาพหน้าร้านของตนแล้วก็เดินกลับไปที่ จยย. ของเขาก่อนที่จะขับเขาไปบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ติดกับร้านของตน แล้วไปขับขี่วนเวียนที่บริเวณลานจอดรถอยู่หลายรอบก่อนจะหลบหนีไป
ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวตนและลูกค้าต่างตื่นตกใจกลัวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงตัดสินใจเดินทางไปที่ สน.ราษฎร์บูรณะ เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน เพื่อเป็นหลักฐาน โดยมี ร้อยตำรวจโท ณัฐพงศ์ ทาศรี รอง สว.สอบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ เป็นผู้รับแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และต่อมาเมื่อเวลา 17.33 น. ของวันนี้ ( วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาว นิสารัตน์ หรือ คุณ นิโกะ อ่วยกลาง อายุ 39 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย มีโซ ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนในกรณีดังกล่าว เมื่อได้พบกับผู้เสียหายเธอยังมีสีหน้าท่าทางที่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
แล้วจากการสอบถาม คุณ นิโกะ กล่าว่า คืออยู่ดีๆเขาก็ขับรถมาจอดที่บริเวณหน้าร้านของตน แล้วก็มองนั่นมองนี่ แล้วเขาก็โชว์ปืนที่เขาพกติดตัวมาด้วย ลูกน้องของตนเห็นว่าเขามีปืนก็เลยรีบวิ่งมาล็อคประตูแล้วพอสักพักเขาเห็นว่าลูกน้องของตนมาล๊อคประตูเขาก็เริ่มโวยวายเสียงดังว่าเขาเป็นตำรวจ เขามีปืน มาข่มขู่พวกตนทั้งๆที่ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ตนก็ไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรอยู่ดีๆเขาก็มาด่าพวกตนถึงหน้าร้าน ตนยืนยันว่าไม่รู้จักเขา ลูกน้องของตนก็ยืนยันว่าไม่รู้จักเขาเลย แบบนี้อันตรายมาก ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเลยเหตุเกิดตอนเที่ยงซึ่งตอนนั้นมีลูกค้าอยู่ด้วยก็เลยไปแจ้งความเพื่อความปลอดภัยของตนเอง แล้วลูกน้อง รวมทั้งลูกค้าของที่ร้านด้วย ตนก็อยากจะฝากบอกเขาด้วยว่าไม่ควรพกพาอาวุธปืนมาแบบนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปข่มขู่คนอื่นด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจ หรือเป็นใครก็ไม่ควรจะไปข่มขู่คนอื่นเขาเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกัน ไม่เคยคุยกันหรือว่าเห็นหน้ากันเลยแบบนี้อันตรายมากเพราะภายในร้านมีแต่ผู้หญิง พอเขาขี่รถมาหน้าร้านแล้วเขาก็จอดตรงฟุตบาธแล้วก็โชว์ปืนที่เหน็บไว้ที่เอวแล้วก็ประกาศตัวลั่นว่าเขาเป็นตำรวจ เขาก็ยังบอกอีกว่าเขาเป็นตำรวจมีอะไรกับเขาหรือเปล่าแล้วเขาก็ด่าขึ้นมาแบบหยาบๆคายๆหลายอย่าง ตนก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่ สน. เพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าคนที่มาก่อเหตุเป็นใครก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุคนดังกล่าวได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านเสริมสวย แล้วก็โชว์อาวุธปืน อย่างไม่เกรงกลัวใคร แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเวลากลางวันแสกๆ ซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้กลัวกฎหมายบ้านเมืองเลยใช่หรือไม่ ก็อยากจะฝากวิงวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ช่วยจับกุมผู้ก่อเหตุรายนี้ให้ไดโดยเร็วเพราะชาวบ้านเขาเกรงว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรที่รุนแรงกว่านี้ หรือต้องมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจึงฝากเรื่องให้กับสื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย