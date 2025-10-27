xs
xsm
sm
md
lg

TMAC ส่งเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน พื้นที่ 11,360 ตรม. และ พื้นที่ อ.พนมดงรัก 355,026 ตร.ม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อวันที่ 27 ต.ค68 พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นปท. 1 และ ชุดเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิด ร่วมกับ กกล.บูรพา ปฏิบัติการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ขนาดพื้นที่ 11,360 ตร.ม. และ นปท.3 ร่วมกับ กกล.สุรนารี เริ่มเข้าปฏิบัติงานในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่อันตรายที่ยืนยัน บริเวณบ้านคันนาสามัคคี ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ขนาดพื้นที่ 355,026 ตร.ม. โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีการปนเปื้อนทุ่นระเบิด

ซึ่งการปฏิบัติการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดในครั้งนี้เป็นไปตามมติการประชุม GBC ในวันที่ 23 ต.ค.63 จำนวน 13 พื้นที่ และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ภายใต้อนุสัญญาออตตาวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชายแดน





TMAC ส่งเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน พื้นที่ 11,360 ตรม. และ พื้นที่ อ.พนมดงรัก 355,026 ตร.ม.
TMAC ส่งเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน พื้นที่ 11,360 ตรม. และ พื้นที่ อ.พนมดงรัก 355,026 ตร.ม.
TMAC ส่งเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน พื้นที่ 11,360 ตรม. และ พื้นที่ อ.พนมดงรัก 355,026 ตร.ม.
TMAC ส่งเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน พื้นที่ 11,360 ตรม. และ พื้นที่ อ.พนมดงรัก 355,026 ตร.ม.
กำลังโหลดความคิดเห็น