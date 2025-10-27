TMAC ส่งเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน พื้นที่ 11,360 ตรม. และ พื้นที่ อ.พนมดงรัก 355,026 ตร.ม.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค68 พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นปท. 1 และ ชุดเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิด ร่วมกับ กกล.บูรพา ปฏิบัติการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ขนาดพื้นที่ 11,360 ตร.ม. และ นปท.3 ร่วมกับ กกล.สุรนารี เริ่มเข้าปฏิบัติงานในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่อันตรายที่ยืนยัน บริเวณบ้านคันนาสามัคคี ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ขนาดพื้นที่ 355,026 ตร.ม. โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีการปนเปื้อนทุ่นระเบิด
ซึ่งการปฏิบัติการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดในครั้งนี้เป็นไปตามมติการประชุม GBC ในวันที่ 23 ต.ค.63 จำนวน 13 พื้นที่ และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ภายใต้อนุสัญญาออตตาวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชายแดน