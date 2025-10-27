ด่วน! รพ.ตำรวจ ขาดแคลนเลือดกรุ๊ป O วอนปชช.สุขภาพดีบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วย

โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เผยขาดแคลนกรุ๊ป O วอนประชาชนสุขภาพดี ร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วยด่วน
วันนี้ (27 ต.ค.) พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ ปริมาณโลหิตเม็ดเลือดแดงสำรองในคลังของธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ หมู่ O อยู่ในสถานะวิกฤติ และยังมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อใช้ในการผ่าตัดและรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ร่วมบริจาคโลหิตของท่านเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ธนาคารเลือด รพ.ตำรวจ อาคาร มภร.ชั้น 7 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์