ป.ส่งสำนวนคดีสินบน 40 ล้าน "ไชยชนก" ให้ ป.ป.ช.แล้ว-ยันมีหลักฐานขยายถึงหน่วยงานอื่น

กองปราบส่งสำนวนคดีสินบน 40 ล้าน "ไชยชนก" แลกชะลอจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์-พนันออนไลน์-สแกมเมอร์ ให้ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว ด้าน รมว.ดีอี ระบุมีหลักฐานขยายถึงหน่วยงานอื่น ส่วนยุคก่อนมีจ่ายสินบนหรือไม่อยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (27 ต.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงคดีมีผู้พยายามติดสินบน 40 ล้านบาท แลกชะลอปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และ สแกมเมอร์ ว่า หลังจากที่ตนแจ้งความร้องทุกข์ไป ทราบว่ามีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีหลายท่านเห็นถึงความพยายามตั้งใจจริงใจในการจัดการเรื่องสินบนนี้ และนำข้อมูลเพิ่มเติมมานำเสนอ ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบ โดยเฉพาะในส่วนรายชื่อข้อมูลที่ได้มา จะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่คณะกรรมการของกระทรวงตรวจสอบอยู่หรือไม่ อยู่ระหว่างการพิจารณา
นายไชยชนก กล่าวด้วยว่า หลักฐานกรณีเงินสินบนของกระทรวงดีอี เกิดขึ้นในยุคของตนเอง ส่วนการจะเชิญรัฐมนตรียุคก่อนมาร่วมให้ข้อมูลด้วยหรือไม่นั้น คาดว่าจะต้องเชิญในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยืนยันว่าจะต้องตรวจสอบทั้งทางกระบวนการภายในและภายนอกให้ครอบคลุม และในส่วนของพยานหลักฐานของตำรวจ ทราบว่ากระบวนการนี้มีการกระจายไปถึงหน่วยงานอื่นร่วมด้วย แต่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนเพิ่มเติม
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวว่า ตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบแล้วเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 (ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ) จึงทำหนังสือส่งสำนวนสอบสวนที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นให้ทาง ป.ป.ช. ดำเนินการ ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ไว้แล้วทั้งหมด แต่เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตามสำหรับรายชื่อบุคคลที่ส่งไป ป.ป.ช. ยอมรับว่า มีตัวละครที่เคยถูกเอ่ยถึงตามรายงานข่าว