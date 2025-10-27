ดส.รวบหนุ่มลอบผลิตปืนเถื่อนขาย ยึดของกลางอีกเพียบ

ตำรวจ ดส.นำกำลังบุกหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา ก่อนจับกุมชายวัย 26 ปี ลอบผลิตปืนไทยประดิษฐ์ขาย ยึดของกลางปืนและกระสุนจำนวนมาก
วันนี้ (27 ต.ค.) พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง และ พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส.บช.น. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.ดส.บช.น. ได้บุกตรวจค้นบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และสามารถจับกุมตัว นายสมมาตร อายุ 26 ปี
พร้อมของกลางจำนวนมาก อาทิ อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (แบบหักลำ) ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 10 นัด และ เครื่องกระสุน ขนาด .38 รวม 64 นัด ซึ่งมีทั้งหัวตะกั่ว หัวทองแดง และหัวระเบิดเจาะรู นอกจากนี้ยังยึดเครื่องกลึงลำกล้องปืน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อะไหล่และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตปืน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ต้องหาผลิตและจำหน่ายอาวุธเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ มีและจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพยายามทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้า มีหรือจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พ.ต.อ.ศานติ ยังได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการขยายผลเชิงลึกถึงแหล่งที่มาและเครือข่ายการจำหน่าย เพื่อตัดวงจรอาวุธเถื่อนที่อาจก่อเหตุอันตรายต่อประชาชนต่อไป