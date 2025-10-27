"พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์" โพสต์แจงข่าวลือเสียชีวิต ยันไม่เป็นความจริง

“พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” อดีต ผบ.ตร. โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง หลังมีข่าวลือว่าเสียชีวิต ยืนยันยังมีชีวิตอยู่ แข็งแรงดี คาดสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำ เพื่อแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระพันปีหลวง
วันนี้ (27 ต.ค.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข่าวลือว่าเสียชีวิต โดยยืนยันว่า “ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง” พร้อมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า สาเหตุที่เกิดความเข้าใจผิด น่าจะมาจากการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำ เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง