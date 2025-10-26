"เรวัช" ซัดแรงอดีต สส.โคตรเหง้าเป็นจีน อาศัยแผ่นดินไทย ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

MGR Online-อดีต ผบช.ปส.อัดคลิปถึงอดีต สส.ปมโพสต์ "จะจัดงานลอยกระทงยังไง?" ซัดโคตรเหง้าเป็นคนจีนตระกูลแซ่ อาศัยแผ่นดินไทยอยู่ แต่ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชี้ไม่ควรพูด เล่นการเมืองให้พอสมควรอยู่ในกรอบ เชื่อเกิดผลไม่ดีกับตัวเอง
วันนี้ (26 ต.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวถึงกรณีมีอดีต สส.โพสต์ "จะจัดงานลอยกระทงยังไง" ว่า ไม่ควรพูด คุณพ่อเป็นกำนันควรไปถามพ่อว่า พระองค์ท่านช่วยเหลือประเทศชาติมากแค่ไหน คุณไม่รู้หรอกคุณมาสมัครเล่นการเมือง ทำอะไรบ้าๆ บอๆ ไปตามกระแส ประชาชนชาวไทย ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รู้ว่าพระองค์ท่านเหนื่อยยากมาเพียงใด เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ จะเล่นการเมืองอะไรให้พอสมควรอยู่ในกรอบ
"ยิ่งคนต่างด้าว ลูกจีน ลูกฝรั่ง ลูกอินเดีย มาอาศัยแผ่นดินไทย ควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง พระราชนินี ยิ่งพวก "แซ่ๆ" ทั้งหลายที่ยังเนรคุณแผ่นดิน ไม่สำนึก มันใช้ไม่ได้ มาแสดงกิริยามารยาทอย่างนี้ไม่สมควร ขอให้ปรับตัวใหม่ ตนเสียความรู้สึกกับคุณมากๆ นะ ไอ้ห่x โคตรเหง้าเล่ากอก็เป็นเชื้อสายจีน มาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่" อดีต ผบช.ปส.กล่าวด้วยความไม่พอใจ
พล.ต.ท.เรวัช กล่าวต่อว่า ส่วนคนที่ต้องหนีคดีไปต่างประเทศอาจจะมีความเจ็บแค้นแผ่นดินไทย ตนไม่ว่าถ้าจะคิดแบบนั้นว่า พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วจะต้องไปเศร้า? นั่นเป็นความสำนึกของคุณ รัฐบาลไม่ได้บังคับเขาขอความร่วมมือ เราอยู่ประเทศไหนก็ต้องทำตามกฎระเบียบของประเทศนั้น คุณจะใส่สีแดงสีส้มในขณะที่ประชาชนเศร้าใจไว้ทุกข์ ตนว่าต้องเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณนะ ไม่ประชาชนโห่ร้อง หรือมีคนบันดาลโทสะกระทำรุนแรงมากกว่านั้น อย่าไปดูถูกน้ำใจคนไทย อย่าไปคิดว่าคนเฒ่าคนแก่เป็นเต่าล้านปี.