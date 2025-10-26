รวบเอเย่นต์จัดหาบัญชีม้า- พนักงาน ป้อนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปอยเปต

ตำรวจกองปราบตามรวบสาวขอนแก่น เอเย่นต์ จัดหาบัญชีม้า- พนักงานป้อนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปอยเปต
วันนี้ (26 ต.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ต.ภูวดล เปรมปรีวรรณ สว.กก.2 บก.ป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสส.สภ.ปากคลองรังสิต นำกำลังจับกุม น.ส.สโรชา อายุ 41 ปีชาว จ.ขอนแก่นตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ 132/2567 ลงวันที่ 21 มี.ค.67 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน” ได้บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งภายในซอยงามวงศ์วาน 43 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก น.ส.สโรชา มีส่วนพัวพันกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ โดยเริ่มต้นทำงานเป็นพนักงานบัญชีเกี่ยวกับโพยพนันบอล ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ต่อมาตกงาน จึงสมัครเข้าทำงานเครือข่ายขบวนการคอลเซ็นเตอร์ โดยเปิดบัญชี เพื่อนำมาใช้เป็นบัญชีในการกระทำความผิดของเครือข่าย ต่อมาเห็นช่องทางจึงผันตัวเป็นคนจัดหาบัญชีเพื่อนำมาใช้ในการกระทำความผิดและจัดหาคนเพื่อไปทำงานในขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ที่ปอยเปต
ต่อมาภายหลังเกิดสถานการณ์การสู้รบ การจัดหาคนเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น จึงตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ จ.สระแก้ว หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงถูกจับกุม ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายราย
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป