"รพ.ตำรวจ" จัดหน่วยแพทย์ถวายงานส่งเสด็จพระบรมศพ "สมเด็จพระพันปีหลวง" เน้นปฏิบัติด้วยความสำรวม สมพระเกียรติสูงสุด

รักษาการนายเเพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ตรวจความพร้อม เเละมอบขวัญกำลังใจเเก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เเละหน่วยเเพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานในการส่งเสด็จพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมพระเกียรติ
วันนี้ (26 ต.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเเละมอบขวัญกำลังใจเเก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ถวายงานในพิธีการส่งเสด็จพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักพระราชวังมีกำหนดเคลื่อนพระบรมศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 16.00 น.
ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ รักษาราชการเเทนนายเเพทย์ใหญ่ ได้กล่าวชื่นชมถึงความเสียสละ ความตั้งใจ และความภาคภูมิใจของผู้ที่จะได้มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ อันเป็นโอกาสอันสูงส่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นักศึกษาพยาบาลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำรวมเรียบร้อย เต็มเปี่ยมด้วยความเคารพ และใช้หัวใจของความเป็น “พยาบาลตำรวจ” ในการอุทิศตนเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้สมพระเกียรติสูงสุด
ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกัน ในเวลา 12.20 น. รักษาราชการเเทนนายเเพทย์ใหญ่ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจในการดูเเลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยเเพทย์ต่างๆ เเละกองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง โดยรักษาราชการเเทนนายเเพทย์ใหญ่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภารกิจ การปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง สุภาพ สำรวม และรักษามาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
สำหรับภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจ ในการสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งได้กำหนดให้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 100 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.68 เป็นต้นไป โดยจะประจำจุด ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มุขกระสันด้านทิศตะวันตก