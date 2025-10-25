ตร.ออกหมายจับแล้วแก๊งทวงหนี้โหด บุกตบช่างเสริมสวยเย็บ 8 เข็ม พ่วงอีก 5 ข้อหาหนัก

ออกหมายจับแล้ว 5 ข้อหาหนัก หัวหน้าแก๊งเงินกู้หลังบุกทำร้ายเจ้าของร้านเสริมสวยปากแตกเย็บ 8 เข็ม
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มชาย 3 คน บุกเข้าทำร้ายเจ้าของร้านเสริมสวยวัย 57 ปี ในพื้นที่ ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังทวงหนี้ค้างส่งเพียงไม่กี่วัน ทำให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บต้องเย็บ 8 เข็ม ฟันหัก และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
วันที่ 25 ต.ค. 68 ที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ร.ต.ท.วีรชัย มงคลไทร รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางบัวทอง ได้เดินทางไปขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินคดีกับ นายชลนัย ฟูแสง อายุ 43 ปี ผู้ก่อเหตุ อยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ 5 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ในข้อหา 1.ประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ให้กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 3.ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการหรือยอมรับสิ่งใด โดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย 4.ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส 5.ทำให้เสียทรัพย์
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ มาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในพื้นที่