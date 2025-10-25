บุกรวบคาร้านอาหาร แม่เล้าวัย 29 ลอบพาเด็กสาวต่ำกว่า 18 ค้ากาม

ตำรวจ สน.บางรักบุกจับแม่เล้าวัย 29 ปี คาร้านอาหารกลางกรุง เป็นธุระจัดหาเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี มาให้บริการค้าประเวณี
วันนี้ (25 ต.ค.) พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รองผบก.น.6 พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก และ พ.ต.ท.ธเรศ วงศ์วรานุรักษ์ รอง ผกก.ป.สน.บางรัก สั่งการให้ พ.ต.ต.อังกูร ตู้วัฒนะวาณิช สว.(สอบสวน) สน.บางรัก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เข้าทำการจับกุม น.ส.ลัคนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี และช่วยเหลือเหยื่อ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี และ น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 17 ปี บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่ง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลา 22.30 น.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สน.บางรัก ได้ทำการสืบสวนหาข่าวจนทราบว่า ผู้ต้องหานั้นเป็นบุคคลที่สามารถเป็นธุระจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาให้บริการทางเพศได้
จึงได้วางแผนเข้าทำการจับกุมโดยได้สั่งการให้สายลับติดต่อล่อซื้อบริการจากผู้ต้องหา ต่อมาสายลับเข้าทำการล่อซื้อบริการ เวลา 20.30 น.ของวันที่ 24 ต.ค. ผู้ต้องหาได้พาเด็กทั้ง 2 คนมาที่ร้านตามที่ได้นัดหมายไว้ และเดินทางไปยังโรงแรมแห่งหนึ่ง
ต่อมาเวลา 22.10 น. เมื่อสายลับเข้าทำการล่อซื้อบริการค้าประเวณีแล้ว สายลับได้ให้เหยื่อทำการเปลี่ยนชุดเตรียมตัวให้บริการทางเพศ จึงได้ส่งสัญญานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทราบว่าพร้อมให้เข้าทำการจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือเหยื่อซึ่งอยู่ที่ห้องหมายเลข 315 ของโรงแรม
โดยทั้งสองคนอยู่ในลักษณะนุ่งผ้าเช็ดตัว และได้ทำการฉีกถุงยางพร้อมให้บริการทางเพศ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้เข้าจับกุม น.ส.ลัคนา ที่ร้านอาหาร และขอตรวจค้น โดยก่อนการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์จนเป็นที่พอใจของผู้ต้องหาทั้งสองแล้ว
ผลการตรวจค้นพบธนบัตร 1,000 บาท จำนวน 5 ใบ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท แบ่งเป็นค่าตัวเด็กคนละ 2,000 บาท และค่าเป็นธุระจัดหาเด็กจำนวน 2 คน 1,000 บาท อยู่ภายในกระเป๋าถือสีดำของผู้ต้องหา ธนบัตรที่มีเลขกำกับตรงกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเอาไว้เพื่อทำการล่อซื้อบริการค้าประเวณี
โดยผู้ต้องหายอมรับว่า เป็นคนที่เป็นธุระจัดหาเด็กมาให้บริการค้าประเวณี ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ โดยการได้เงินส่วนแบ่งเป็นค่าธุระจัดหาจริง จากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่า ตนเป็นผู้ติดต่อและได้รับผลประโยชน์จริง
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ฯ, เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งเด็ก ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง และ เหยื่อค้ามนุษย์ ไปยัง สน.บางรัก เพื่อทำเอกสารบันทึกจับกุมและส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป