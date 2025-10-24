จร.สน.ท่าข้ามตาไว รวบแก๊งตัดสายเคเบิล เนียนใช้เอกสารซ่อมแซมฉบับเก่า หวังตบตาเจ้าหน้าที่แต่ไม่รอด

จราจรท่าข้าม ตาไวรวบ 7 คนร้าย แก๊งลักลอบตัดสายเคเบิลหน้าศูนย์เยาวชนบางเขตขุนเทียน ตีเนียนใช้เอกสารซ่อมแซมเก่าหวังตบตาเจ้าหน้าที่ ตร.พบพบพิรุธเค้นสอบ รับสารภาพขโมยมาแล้ว 4 ครั้ง
วันที่ 24 ต.ค. พ.ต.อ.วิชยานนท์ เอกตาแสง ผกก.สน.ท่าข้าม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนกร จันรอด รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุระยุทธ ไขแสงจันทร์ รรท.รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม และ พ.ต.ท.อิทธิพัน หาญเวช สว.จร.สน.ท่าข้าม แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาแก๊งลักลอบตัดสายเคเบิ้ล ประกอบด้วย 1.นายสมลักษณ์ ยิ้มปรีดา อายุ 40 ปี 2.นางรัศมี อายุ 32 ปี สัญชาติลาว 3.นายดามร มีวงน้อย อายุ 41 ปี 4.น.ส.ขวัญจิตร กองแก้ว อายุ 43 ปี 5.นายวสันต์ ยิ้มปรีดา อายุ 44 ปี 6.นายนพฤทธิ์ หาญอุสาหกิจ อายุ 25 ปี และ 7.นายสราวุฒิ ทองสวัสดิ์ อายุ 22 ปี พร้อมของกลาง รถเก๋งฮอนด้า แจ็ส สีชมพู ทะเบียน กษ 6990 สระบุรี รถกระบะอีซูซุ สีเทา ทะเบียน บร 7402 พระนครศรีอยุธยา คีมตัดสลักเกลียว 1 ตัว สายเคเบิลตัดเป็นท่อน จำนวน 130 ท่อน เชือกยาว 10 เมตร 2 เส้น โดยจับกุมตัวได้ขณะผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ร่วมกันลักลอบตัดสายเคเบิล บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนเขตบางขุนเทียน ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 23.20 น.วันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ ร.ต.ต.ชนะชัย ไทยนิยม รอง สว.จร.สน.ท่าข้าม และ ด.ต.นิติ อัญชลีสังกาศ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าข้าม กำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราสภาพผิวการจราจร อยู่ในท้องที่พบกลุ่มผู้ต้องหา กำลังช่วยกันตัดสายเคเบิล อยู่ริมถนน และช่วยกันขนย้ายขึ้นรถของกลางทั้ง 2 คัน เมื่อทำการขอตรวจสอบเอกสารอนุญาตการซ่อมแซมสายเคเบิล ปรากฏว่า กลุ่มผู้ต้องหานำเอกสารเก่าของบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมแห่งหนึ่งมายืนยัน ซึ่งรายละเอียดทั้งวันที่และจุดปฏิบัติงานไม่ตรงกันกับความเป็นจริง จึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบสวน ร่วมกันเข้าควบคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา ก่อนนำของกลางมาดำเนินคดีที่โรงพัก
จากการสอบสวน นายสมลักษณ์ หัวหน้าแก๊ง ยอมรับสารภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ร่วมกับพวกก่อเหตุลักตัดสายเคเบิล ริมถนน มาแล้ว 4 ครั้ง โดยก่อเหตุครั้งแรกๆ ในพื้นที่กรุงเทพ ย่านอุดมสุข มีนายก้อง (ไม่ทราบชื่อและนามสกุล) เพื่อนที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊ก ชักชวนมาทำ ครั้งต่อๆ มา ตนจึงจัดหาทีมงานและยานพาหนะมาก่อเหตุเอง โดยจะนำสายเคเบิลที่ลักตัดได้ไปส่งให้ นายก้อง เพื่อให้ นายก้อง ขนไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าเฮียไก่ ย่านคลอง 2 ปทุมธานี โดยตนจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการขายสายเคเบิล ครั้งละ 15,000 บาท ส่วนลูกทีม อีก 6 คน จะได้ค่าแรง คนละ 2,000 บาท ต่อการทำงาน 1 ครั้ง
เบื้องต้นชุดจับกุมจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการหลบหนี แก่ผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ส่วน นายก้อง ตัวการใหญ่ และ เฮียไก่ เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า จะติดตามตัวมาขยายผล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายด้วยเช่นกัน