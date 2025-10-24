“ทนายเดชา” ชี้ “กัน จอมพลัง” ยังแจงไม่เคลียร์ ปิดบังข้อมูลหลายอย่าง

“ทนายเดชา” เผยกรณี “กัน จอมพลัง” ออกมาแถลงชี้แจงเรื่องมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้นั้น ยังไม่เคลียร์ ปิดบังข้อมูลหลายอย่าง
วันนี้ (24 ต.ค.) นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความชื่อดัง เปิดเผยภายหลังนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง ออกมาแถลงชี้แจงเรื่องมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ซึ่งถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการและการใช้เงินบริจาค ว่า จากที่กัน จอมพลัง ออกมาบอกว่า เป็นเพียงผู้ร่วมก่อตั้ง แต่ไม่ได้ใส่ชื่อในเอกสาร เพราะเกรงว่าจะดูไม่โปร่งใสนั้น ถือเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น
เพราะหากมีเจตนาดีจริง ควรบอกต่อสาธารณะตั้งแต่แรก ไม่ใช่ปกปิดไว้แล้วค่อยมาชี้แจงภายหลัง เนื่องจากการปิดบังตั้งแต่ต้น ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความโปร่งใสของมูลนิธิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทนายเดชายังกล่าวถึง “คุณอีฟ” ซึ่งถูกระบุว่าเป็นประธานมูลนิธิ ว่าที่ผ่านมาไม่เคยแสดงตัวในฐานะประธานเลย ถือเป็นการปกปิดที่ชัดเจน แม้จะอ้างว่าไม่มีเจตนา แต่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นระบบและขาดความชัดเจนในโครงสร้างของมูลนิธิ ทั้งในด้านผู้บริหาร การตัดสินใจ และการใช้เงิน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่องค์กรสาธารณะอย่างมูลนิธิควรโปร่งใสที่สุด
ในประเด็นของ บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ที่ออกมาทวงเงินบริจาคด้าน ทนายเดชายืนยันว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นจริง เนื่องจากมีบุคคลในวงการบันเทิงและสื่อหลายรายโทรมาปรึกษาในลักษณะเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น
อีกทั้งเมื่อสอบถามไปยังประธานมูลนิธิ กลับไม่สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน ทั้งที่เงินบริจาคเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรง ซึ่งหากณวัฒน์เข้าใจผิด ก็ถือว่าได้รับความเสียหายแล้ว ต้องใช้สิทธิ์โดยการแจ้งความร้องทุกข์ ไม่สามารถนำเงินส่วนตัวของใครมาคืนแทนได้ เพราะต้องดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทนายเดชา ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ฝ่ายมูลนิธิระบุว่า “ไม่มีการถอนเงินสด” โดยยืนยันว่า ตนได้รับการติดต่อจากบุคคลหนึ่งในมูลนิธิ ซึ่งเป็นเพื่อนของตน และยังเป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธิด้วย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เวลาประมาณ 17.46 น. โดยเพื่อนคนดังกล่าวโทรมาปรึกษาเรื่องการถอนเงิน พร้อมแจ้งว่าจะมีรถของมูลนิธิมารับถึงบ้าน แต่ต่อมาอีก 2 วัน มีการนัดพูดคุยกับบุคคลสำคัญในวงการสื่อ ซึ่งเป็นคนดังมาก และพูดคุยถึงเรื่องการถอนเงินอีกครั้งในวันที่ 19 ต.ค.
ทั้งนี้ตนยืนยันว่า มีเพื่อนตน ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของมูลนิธิ โทรมาแจ้งจริงว่าได้รับการบอกกล่าวจากคนในมูลนิธิให้ไปถอนเงินแทนอีก 2 คนที่ไม่สะดวก ซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด หากคุณกัน จอมพลัง เห็นว่าสิ่งที่ตนพูดไม่เป็นความจริง ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที ตนยินดีไปขึ้นศาล เพราะอยากให้ความจริงปรากฏ หากมีหลักฐานจากเอกสารและสเตทเมนต์บัญชีจริงมาพิสูจน์เลยไม่ใช่เพียงการแสดงกระดาษต่อสื่อ
ทนายเดชา ยังย้ำว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ โดยเฉพาะสเตทเมนต์บัญชีธนาคารของมูลนิธิ ซึ่งต้องนำมาเปิดเผยอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ว่าการเบิกถอนเงินและการโอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ประกาศไว้หรือไม่
พร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาตรวจสอบ ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและเส้นทางการเงิน เนื่องจากอาจจะมีความผิดตามกฎหมายหลายมาตรา ทั้ง ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และอาจเข้าข่าย ความผิดฐานฟอกเงิน
ทนายเดชา ยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของมูลนิธิในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายถูก “ครอบงำ” โดยจากคำให้การและพฤติกรรมหลายอย่าง พบว่า กัน จอมพลัง มีบทบาทในการตัดสินใจแทบทุกเรื่อง ทั้งที่อ้างว่าไม่ได้เป็นประธานตามเอกสารทางการ อีกทั้งยังมีข้อมูลว่า การถอนเงินส่วนใหญ่เกิดขึ้น โดยมีเพียง กัน จอมพลัง เป็นผู้ดำเนินการเพียงคนเดียว ซึ่งสร้างข้อสงสัยว่าภายในมูลนิธิมีกระบวนการตรวจสอบภายในหรือไม่
ในส่วนของการคืนเงินบริจาค ทนายเดชาระบุว่า จะต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ หากประชาชนรายใดต้องการเงินคืน สามารถยื่นเรื่องต่อมูลนิธิโดยตรง แต่หากมูลนิธิไม่สามารถคืนเงินได้โดยอ้างว่าสำเร็จวัตถุประสงค์แล้ว ทั้งที่ไม่ใช่ความจริง ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเช่นกัน
และกรณีที่ “กัน จอมพลัง” ออกมาให้ข้อมูลว่า ตนจะเดินทางไปยื่นเรื่องเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบตนเองนั้น ทนายเดชา มองว่า ขั้นตอนดังกล่าวอาจจะไม่สามารถทำได้จริงตามระเบียบ เนื่องจากไม่มีบุคคลใดสามารถขอตรวจสอบตัวเองได้ การตรวจสอบมูลนิธิหรือองค์กรใดๆ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ โดยต้องมีผู้ร้องทุกข์หรือมีเหตุอันควรสงสัยก่อนจึงจะดำเนินการตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ทนายเดชายังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบางรายในมูลนิธิกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไม่พบว่า ร.อ.ธรรมนัสมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิโดยตรง แต่อาจมีความสนิทสนมในระดับส่วนตัว จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสายตาของสังคม คณะกรรมการบางคนที่ไม่มาร่วมแถลง น่าจะเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง หรืออาจไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดของเรื่อง
ในส่วนของกรณีที่ ที่อยู่จัดตั้งของมูลนิธิ ไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งไว้ในเอกสารจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะมูลนิธิถือเป็นนิติบุคคลที่ต้องมีสถานที่ตั้งชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
แต่จากข้อมูลที่มีการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าที่อยู่ของมูลนิธิในความเป็นจริง อาจไม่ใช่สถานที่ที่แจ้งไว้กับนายทะเบียน หากพบว่าเป็นโกดังหรือสถานที่ที่ไม่ได้ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ก็อาจถูกมองได้ว่าเป็นการ “ปกปิด” หรือ “อำพราง” การดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานได้
“จากการฟังคำชี้แจงทั้งหมดในวันนี้ยังมีหลายประเด็นที่ไม่ชัดเจน และอาจต้องดำเนินการต่อในทางกฎหมาย ผมยินดีหากจะถูกฟ้อง เพราะทุกอย่างควรผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ย้ำว่า วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบเท่านั้น และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเอกสารทางการเงินทั้งหมดมาเปิดเผย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความโปร่งใสให้กับสังคม” ทนายเดชา กล่าว