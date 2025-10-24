“ณวัฒน์”ขอเงินบริจาคมูลนิธีกันจอมพลังคืน 5 หมื่น ลั่นไม่ได้มีเรื่องแน่ ตั้งปมชื่อ “มูลนิธิธรรมนัสฯ”โผล่

"บอสณวัฒน์" ตอบปมมูลนิธิกันจอมพลังฯ เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่ เผยเหตุผล ขอเงินคืน 5 หมื่น ลั่นถ้าไม่ได้เป็นเรื่องแน่ ชี้ตั้งใจปกปิดกระบวนการโครงสร้าง แคลงใจมูลนิธิธรรมนัสฯโผล่ข้อ 39
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ กล่าวถึงข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ข้อ 39 ที่ระบุว่า หากมูลนิธิต้องเลิกล้มไป ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ "มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า" และประเด็นชื่อประธานมูลนิธิฯ ไม่ใช่ กัน จอมพลัง ว่า ส่วนตัวมองว่ายังตั้งใจปกปิดกระบวนการโครงสร้างเพื่อให้ กัน จอมพลัง รับหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ แล้วทำให้คนเขาใจว่าเป็นของ กัน จอมพลัง ทำให้มูลนิธิฯ เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว
แต่ผิดตรงที่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิฯ จนเรื่องแดงขึ้น อยากทราบทำไมเลือกมูลนิธิธรรมนัสฯ มาใส่ในข้อ 39 ตัวของ นายธรรมนัส ก็มีเรื่องในอดีตที่ประชาชนเคลืองแคลงสงสัย โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดถือเป็นเรื่องใหญ่ ตนไม่ได้ตัดสินว่า นายธรรมนัส ผิดหรือถูก ถามว่าการกระทำของคนส่อเจตนาว่าอะไร กำลังคิดอะไร และมีนัยยะอะไรหรือไม่
"ผมว่าไม่แฟร์กับคนไทย นางสาวกาญจนา สถาวร หรือ อีฟ ประธานฯ พูดจามะนาวไม่มีน้ำตลอด เหมือนท่องสคริปต์มาหรือเปล่าไม่รู้ วนเวียนอยู่กับเรื่องจิตอาสา เป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม มันแทบจะไม่มีที่ประธานมูลนิธิตัวจริง ไม่ออกไปทำงานด้านประชาสัมพันธ์ และการพรีเซนเทชั่น เพราะประธานมูลนิธิทุกแห่งในประเทศไทย ย่อมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดจาและใช้เงิน เพราะมีหน้าที่รับเงินเข้ามาและจ่ายเงินออกไป คุณต้องเป็นตัวเชื่อมความเข้าใจของคน วันนี้พอถามประธานก็บอกว่าไม่จำเป็น" บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ กล่าว
นายณวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตนถามในห้องแถลงข่าวว่ามีใครรู้ว่า อีฟ เป็นประธานมูลนิธิฯ ไหม สื่อทุกคนแสดงพฤติกรรมว่าไม่รู้จัก นี้คือปรากฏการณ์ที่แปลก ไม่มีมูลนิธิไหนไม่บอกว่าประธานคือใคร บอกตอนนี้สายไปแล้ว เพราะคนไทยตกหลุมความศรัทธา ค่านิยม ที่สำคัญสำนักงานกว้าง 2 เมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกันเข้าไป 4 คนก็หายใจไม่ออกแล้ว เราต้องมองพฤตินัยมากกว่านิตินัย
ตนไม่วางใจและขอคืน จำนวน 50,000 บาท ที่โอนไปให้มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ และต้องได้คืนจากมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เท่านั้น สาเหตุขอเงินคืนเพราะ "วัตถุประสงค์ไม่ตรงตามเจตนาที่นำเสนอ" ทาง กัน จอมพลัง แจ้งว่าจะให้คำตอบในวันที่ 27 ต.ค. ถ้าให้เงิ