ปธ.ชมรมฟุตบอลอัยการ เชิญ “วุฒิพงศ์”ปธ.ก.อ.ร่วมประลองฝีเท้าเชื่อมสัมพันธ์อัยการ

”ชัยชนะ“ ประธานชมรมฟุตบอลอัยการ เชิญ “วุฒิพงศ์” ประธาน ก.อ. ร่วมประลองฝีเท้าเชื่อมความสัมพันธ์อัยการ พร้อมมอบเสื้อที่ระลึก
เมื่อวันพุธที่ 22 ต.ค. 2568 นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล รองอัยการสูงสุด ในฐานะประธานชมรมฟุตบอลอัยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ได้เข้าพบนายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เพื่อมอบเสื้อกรรมการชมรมฟุตบอลอัยการในโอกาสพิเศษ
ในโอกาสนี้ นายชัยชนะและคณะฯได้ รายงานให้ทราบถึงกิจกรรมของชมรมฟุตบอลและการจัดทำทะเบียนสมาชิกชมรมฟุตบอลอัยการ พร้อมทั้งเรียนเชิญร่วมในการแข่งขันฟุตบอลของชมรมฟุตบอลอัยการ ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งขอให้ท่านประธาน ก.อ. เป็นขวัญและกำลังใจ การให้คำแนะนำปรึกษา สนับสนุน ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ต่อไป
การพบปะพูดคุยเป็นไปอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง และได้รับความเมตตาจากท่านประธานคณะกรรมการอัยการในการให้คำปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง