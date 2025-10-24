xs
ก.ร.ตร.ชี้ "พล.ต.อ.ต่อศักดิ์" อดีต ผบ.ตร.กับพวกกว่า 200 นาย มีมูลผิดวินัย ปมรับส่วยเว็บพนัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผบ.ตร.
ก.ร.ตร. ชี้มูล “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล” อดีต ผบ.ตร. พร้อมพวกกว่า 200 นาย มีมูลผิดวินัย ปมรับส่วยเว็บพนันออนไลน์ หลัง “ทนายตั้ม” ยื่นร้อง ใช้เวลาสอบนานกว่า 7 เดือน เตรียมเปิดให้ชี้แจงก่อนพิจารณาโทษขั้นต่อไป

วันนี้ (24 ต.ค.) มีรายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ หรือ​ ก.ร.ตร.ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย กับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมพวกกว่า 200 นาย ภายหลังจาก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม​ ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม 2567 กล่าวหาว่ามีการรับเงินจากขบวนการส่วยเว็บพนันออนไลน์

รายงานระบุว่า ก.ร.ตร. ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 7 เดือน โดยรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปี ก่อนจะมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าผู้ถูกร้องมีมูลความผิดทางวินัย ขั้นตอนต่อไปจะเปิดโอกาสให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อกำหนดโทษทางวินัยว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง จากนั้นจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดี โดย ก.ร.ตร. ย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
