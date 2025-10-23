"ราชทัณฑ์" ยังคุมขัง "เสอ จื้อเจียง" ในคุกคลองเปรม รอศาลอุทธรณ์ชี้ขาด ก่อนส่งกลับจีน

MGR Online - อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย รออัยการประสานส่งตัว "เสอ จื้อเจียง" ตามขั้นตอน ขณะนี้ยังอยู่ในเรือนจำคลองเปรม เพื่อกลับรับโทษประเทศจีน แต่ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อน
วันนี้ (23 ต.ค.) พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณี ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ผลของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทำให้กระบวนการพิจารณาส่งตัว นายเสอ จื้อเจียง (She Zhijiang) ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศจีนสามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม ว่า ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้มีการประสานงานกับสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด มาอย่างต่อเนื่อง หากมีการประสานในเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน อย่างไรก็ดี ผู้ต้องหารายนี้ เป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัว ทราบว่าทางพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ ก็คงจะมีการเร่งรัดดำเนินการ
พ.ต.ท.ประวุธ เผยอีกว่า ส่วนขั้นตอนการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน หากเป็นรายละเอียดเชิงลึก จะเป็นการประสานงานระหว่างทางการจีน พนักงานอัยการ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อมีความพร้อมครบถ้วนแล้วจึงจะได้มีการประสานมายังกรมราชทัณฑ์ตามขั้นตอน และทางเรือนจำฯ ก็จะได้เตรียมตัวผู้ต้องหาไว้ส่งให้หน่วยงานต่อไป นอกจากนี้ ยกกรณีตัวอย่าง นางโจว จิงหัว หรือจิ้งหัว (Zhou Jinghua) หรือโจว ฉานหลิง (Zhou Chanling) บุคคลสัญชาติจีน ที่เคยถูกคุมขังอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินของรัฐโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนฯ กรมราชทัณฑ์ ก็ได้รับการประสานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอรับตัวนางโจว จิงหัว ผู้ร้ายข้ามแดน ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 18 ก.ค.68 โดยการดำเนินการส่งมอบตัวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
"ส่วนวันที่และเวลาการส่ง-รับตัว นายเสอ จื้อเจียง ผู้ร้ายข้ามแดนออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง จะไม่สามารถเปิดเผยวันที่เวลาได้ เพราะผู้ต้องหารายดังกล่าวถือเป็นผู้ต้องหาสำคัญ จึงต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือการชิงตัวผู้ต้องหา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังต้องรอศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาก่อน ยังไม่สามารถส่งตัวนายเสอ จื้อเจียง กลับจีนได้"