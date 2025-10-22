รวบเซียนพระชื่อดัง ลอบขายหวยออนไลน์ ยอมรับทำมา 2 ปี รายได้ 3-5 หมื่นต่อเดือน

ตร.ไซเบอร์บุกจับกุม “ก้อย บางแค” เซียนพระชื่อดัง คาบ้านหรู จ.นครปฐม หลังลักลอบขายหวยออนไลน์ สารภาพทำมาแล้ว 2 ปี รายได้ 3-5 หมื่นบาทต่อเดือน
วันนี้ (22 ต.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ รอง ผกก กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ช่วยราชการ กก.2 บก.สอท.4 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลแขวงนครปฐม ที่ 27/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เข้าตรวจค้นบ้านหรูภายในหมู่บ้าน ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมจับกุม น.ส.สิราวรรณ หรือ ก้อย บางแค เจ้าของบ้าน เซียนพระเครื่องชื่อดัง พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.4 ตรวจพบเฟซบุ๊กชื่อบัญชี “ก้อย บางแค” ได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะชักชวนให้บุคคลทั่วไปซื้อสลากกินรวบ (หวยลาว) ซึ่งจะมีผลออกรางวัลทุกวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ รวมทั้งหวยไทย ซึ่งจะออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จึงทำการล่อซื้อ จนพบว่ามีพฤติการณ์ในการขายสลากกินรวบจริง จึงทำการสืบสวนจนทราบว่า น.ส.สิราวรรณ เป็นผู้โพสต์และเป็นเจ้ามือ ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้น เข้าตรวจค้นบ้านและจับกุม
จากการสอบสวน น.ส.สิราวรรณ ให้การยอมรับว่าเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก “ก้อย บางแค” มีอาชีพค้าขายพระเครื่องทางออนไลน์ โดยอยากหารายได้เสริม จึงได้ไปเข้าร่วมกับแม่ข่ายเครือข่าย “ลาวพัฒนาเฮียมหาเฮง” ขายหวยออนไลน์ควบคู่กับขายพระเครื่อง ในการหารายได้อีกทาง เนื่องจากตนมีฐานผู้ติดตามในเพจ “ก้อย บางแค” เกือบ 5 หมื่นคน น่าจะง่ายในการหาลูกค้า จึงได้ติดต่อเอามาขาย โดยทำมาแล้ว 2 ปี ได้ผลตอบแทนดีเฉลี่ยเดือนละ 30,000-50,000 บาทต่อเดือน
เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป