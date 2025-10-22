ศาลอาญาอนุญาตขยายอุทธรณ์คดียกฟ้อง”ทักษิณ“ หมิ่นเบื้องสูง อีก 30 วัน ไปถึง 21 พ.ย.นี้

ศาลอาญาอนุญาตขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 คดียกฟ้อง”ทักษิณ“ หมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 ไปถึง 21 พ.ย.นี้ เหตุอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลให้อัยการสูงสุดคนใหม่พิจารณาสั่งอุทธรณ์หรือไม่
วันนี้ ( 22 ต.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตขยายอุทธรณ์คดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา8 ยื่นขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา ในคดีอาญาหมายเลขแดง อ.2331/2568 ที่ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เเละความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
กรณีเมื่อปี 2558 นายทักษิณเคยให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้มีเนื้อหากระทบสถาบันฯ ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2568
โดยเหตุผลที่ศาบอาญายกฟ้องเนื่องจากมองว่า คนที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอ ล้วนเข้าใจตรงกันว่าจำเลยให้สัมภาษณ์โจมตีการยึดอำนาจและรัฐประหาร โดยพาดพิงถึงนายสุเทพกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และองคมนตรีเท่านั้น ไม่ได้พาดพิงหรือสื่อความหมายถึงสถาบันฯว่าอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหาร การสืบพยานหลักฐานโจทก์ไม่สมกับภาระการพิสูจน์ในคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิด จึงรับฟังไม่ได้ยกฟ้อง
ก่อนหน้านี้ทางพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา8 เจ้าของสำนวนได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 22 ต.ค.2568 ก่อนมาอนุญาตขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ในวันนี้
โดยมีรายงานว่าขั้นตอนการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ อยู่ระหว่างประมวลข้อมูลเสนอให้นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดคนใหม่พิจารณาคำสั่งยื่นอุทธรณ์หรือไม่