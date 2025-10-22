รวบคาผ้าเหลือง! อดีต รักษาการ ผอ.รพ.สต.วัดโชติการาม โกงเงินหลวงกว่า 6 แสน

ตำรวจ ปปป. บุกรวบ อดีต รักษาการ ผอ.รพ.สต.วัดโชติการามปลอมแปลงเอกสารยักยอกเงินกองทุนประกันสุขภาพกว่า 6 แสนบาท ก่อนหนีบวชพระกบดานวัดดังย่านบางบัวทอง
วันนี้ ( 22 ต.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป. สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. จับกุม นายธนยศ หรือพงศ์พัฒน์ อายุ 58ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ลงวันที่ 10 ม.ค. 68 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสารแต่กลับกระทำการปลอมเอกสาร โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ และ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” โดยจับกุมตัวได้ที่ วัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นายธนยศ เดิมที เคยรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่ในระหว่างที่เจ้าตัวได้รับมอบหมายให้รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการหัวหน้าสถานีอนามัยวัดโชติการาม หรือ รพ.สต.วัดโชติการาม จ.นนทบุรี แต่กลับมีพฤติกรรมปลอมลายมือชื่อของผู้อื่นในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินทุนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการของบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล เพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยทำเช่นนี้ประมาณ 3 ครั้ง ได้เงินรวมประมาณ 652,000 บาท
ต่อมาภายหลัง นายธนยศ รู้ตัวว่ากำลังจะถูกดำเนินคดี จึงชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่ ก่อนหนีมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดละหาร จ.นนทบุรี รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจจากวัดให้เป็นผู้ทำหน้าที่เหรัญญิก เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายธนยศ ให้การรับสารภาพ ได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง ก่อนจะหนีมาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ โดยที่ทางวัดเองก็ไม่ทราบว่าตนหนีคดีมา จึงนำตัวส่ง ศาลอาญาทุจริตภาค1 จ.สระบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป