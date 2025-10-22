“อนุทิน” เซ็นแล้ว ห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” เด็ดขาด อ้างนโยบายปราบการพนัน

“อนุทิน” เซ็นคำสั่งมหาดไทย ยกเลิกคำสั่งยุครัฐบาลก่อน พร้อมสั่งห้ามอนุญาตเล่นพนันโป๊กเกอร์-ไพ่เผโดยเด็ดขาด เพื่อให้สอดคล้องนโยบายที่แถลงต่อสภาที่ต้องการปราบปรามการพนันทุกรูปแบบ
วันที่ 22 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะ รมว.มหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 3179/2568 เรื่อง วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้วยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายด้านสังคม ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ไม่สนับสนุนเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน รวมถึงการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา อาทิ โป๊กเกอร์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลด้านสังคมที่ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยมุ่งเน้นปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิด ให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย รวมถึงการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา อาทิ โป๊กเกอร์ ดังนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2253/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และให้งดการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผ โดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย