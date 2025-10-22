“เป๊ก ผลิตโชค” เตรียมเข้าพบ ตร. หลังผลตรวจเส้นผม หาสารเสพติดออก

ผกก.สน.หัวหมากเผย หลังผลตรวจเส้นผม หาสารเสพติดออก ได้รับการติดต่อจาก“เป๊ก ผลิตโชค” จะเข้ามาพบตำรวจเร็วๆ นี้
จากกรณีที่ นายผลิตโชค อายนบุตร หรือ เป๊ก ผลิตโชค อายุ 40 ปี นักร้องดัง ถูกคู่กรณีใช้มีดแทงตามร่างกายได้รับบาดเจ็บ หลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน เหตุเกิดสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง76 พื้นที่ สน.หัวหมาก เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 01.43 น.
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (22 ต..ค.) พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก กล่าวยืนยันว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมของ เป๊ก ผลิตโชค ที่พนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก.ยุติธรรมตรวจหาสารเสพติดออกมาแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดได้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เกรงจะกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตำรวจได้รับการติดต่อจากเป๊กแล้วว่า เร็วๆ นี้ จะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก มีหลายประเด็นที่จะต้อง