รวบแก๊งคอลฯชาวฮ่องกง หลอกอาม่าวัย 70 ปี โอนเงินสด-ทองคำ มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท

ตำรวจตามจับหนุ่มฮ่องกง ผันตัวเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกอามาชาวไทย โทรศัพท์หลอกให้มอบเงิน-ทองคำมูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. ,พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น., พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บชน., พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6, พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.วิทวัส เข่งคุ้ม ผกก. สน.พลับพลาไชย 2,พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6,พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วิสิทธิ์ สายบัวทอง รอง ผกก.สส.บก.น.6, พ.ต.ท.สุทิน ยุ่นสมาน รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 2, พ.ต.ท.ธนกฤต วุฒิมโนจินดา สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2 , พ.ต.ท.ชูชีพ วงษ์บุญเพ็ง สว.กก.สส.บก.น.6, พ.ต.ท.วิศรุต พิฐิภัทรพงศ์ สวป.สน.วังทองหลาง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 และ สน.พลับพลาไชย 2 ร่วมกันทำการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหาย และช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายที่สูญเสียทรัพย์สิน ดังนี้
สืบเนื่องจากวันที่ 18 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้จับกุมกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยวางแผนให้นางสาวทัศนี สุชินพงศ์ อายุ 70 ปี เหยื่อผู้เสียหาย เป็น ข้าราชการบำนาญ ทำตามที่คนร้ายสั่งการ โดยให้นำทองคำแท่ง ใส่ลงในกระป๋องนมผง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม และผู้เสียหายได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมิติเวช เยาวราช ตามจุดนัดหมาย เพื่อส่งมอบทองคำ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดจับกุมได้กระจายอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลใกล้ชิดกับผู้เสียหาย เมื่อถึงเวลานัดหมาย ได้มีคนร้าย ทราบชื่อภายหลังคือ MR. MING YIN TANG สัญชาติ ฮ่องกง ซึ่งมีตำหนิรูปพรรณตรงกับ ที่คนร้ายสนทนากับผู้เสียหาย เดินตรงเข้ามาหาผู้เสียหาย เพื่อรับทองคำแท่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัว เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมตัว และแจ้งข้อกล่าวหา “ ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ, เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทาง เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด ”
จากนั้นได้นำตัว ผู้ต้องหาไปทำการตรวจค้นที่ห้องพักย่านสุขุมวิท ผลการตรวจค้นพบทรัพย์สินเป็นทองคำและเงินสดมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการที่ได้ร่วมกันหลอกลวงเหยื่อผู้เสียหายมาแล้วหลายราย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ตรวจยึดทรัพย์สินทั้งหมดไว้เป็นของกลาง และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมาวันที่ 21 ต.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 และสายตรวจ สน.วังทองหลาง ได้ทำการติดตามตัวเหยื่อผู้เสียหาย และเจ้าของทรัพย์สินที่ได้ตรวจยึดจนทราบชื่อ นางสาวักขณา วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้เสียหาย อยู่ที่บ้านเลขที่ 71/1 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 8 แขวง-เขตวังทองหลาง กทม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อยู่บริเวณหน้าบ้าน ได้เรียกและรออยู่เป็นเวลานานก็ยังไม่ยอมมาเปิดประตู จึงได้ปีนเข้าไปในบ้านจนพบตัวนางสาวลักขณาฯ และแจ้งว่ายังคุยโทรศัพท์กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง และข่มขู่ทำให้เกิดความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา และวางสายเมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปีนเข้ามาในบ้าน
จึงแจ้งว่าหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์และนำทรัพย์สินไปให้กับ MR. MING YIN TANG สัญชาติฮ่องกง ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม รวม 2 ครั้ง วันที่ 7 ต.ค. 2568 เป็นเงินสด 1,980,000 บาท ที่โรงพยาบาลรามคำแหง และ วันที่ 16 ต.ค. 2568 เป็นเงินสดอีกจำนวน 1,010,000 บาท และทองคำ น้ำหนักประมาณ 10 บาท ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ รวมเป็นเงินสดทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านบาท และทองคำประมาณ 10 บาท
จากนั้นจึงได้นำตัวนางสาวลักขณาฯ ผู้เสียหายมาตัวทรัพย์สินที่ ตรวจยึดไว้ที่ สน.พลับพลาไชย 2 เป็นทองคำและเงินสด มูลค่าร่วมประมาณ 1 ล้านบาท ยืนยันว่าเป็นของตนเองจริงที่หลงเชื่อเอาไป ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้พาตัว นางสาวลักขณาฯ ไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สน.วังทองหลาง และจะได้คืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายต่อไป