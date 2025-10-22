“ธรรมนัส”ตั้งชุดเฉพาะกิจปราบสินค้าเกษตรเถื่อน ส่ง“มนตรี”นายตำรวจสายบู๊เตรียมทหารรุ่น 24 คุมทีม

ครม.แต่งตั้ง พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมตรี “ธรรมนัส” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คุมชุดมือปราบสินค้าเกษตรเถื่อน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี(สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกเสนอ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ 2.นางสาวณมาณิตา กลับบ้านเกาะ 3.พลตำรวจตรี มนตรี แป้นเจริญ 4.นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ร้อยเอก พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มากำกับดูแลเรื่องปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย โดย พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ อดีตผบก.ตม.2 นายตำรวจสายบู๊ นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 24 และยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่น กับ พลเอกไพบูลย์ วรวรรณปรีชา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด