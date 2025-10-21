บิ๊กเติ่งตรวจแนวรบ ไทย-กัมพูชา นอนค้างในฐานกับลูกน้องสร้างขวัญกำลังใจ เน้นย้ำอย่าประมาท

มทภ.2 ลงพื้นที่ค้างคืนกับกำลังพลแนวรบ ชายแดนไทย-กัมพูชา ดูแลสิ่งอุปโภค บริโภค รับหน้าหนาว สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำอย่าประมาท
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนวานนี้ (18 ต.ค.68) พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำลังพลแนวรบ ชายแดนไทย-กัมพูชา ฐานปฎิบัติการภูมะเขือ และใกล้เคียง โดยใช้เวลาในการตรวจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำ ด้วยการตรวจแนวรบตลอดทั้งแนวพร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับกำลังพลที่อยู่แนวรบ โดยเน้นย้ำ กำลังพลแนวรบทุกนาย ว่าการทำหน้าที่ต้องไม่ประมาท
พล.ท.วีระยุทธ กล่าวว่า การเข้าไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ฐาน แนวรบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายที่ปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งกำลังพลทุกนายก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยม ซึ่งการขึ้นไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการไปดูในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ฤดูหนาว เตรียมผ้าห่มเสื้อกันหนาว และเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำ น้ำดื่ม ที่ตนได้เข้าไปในพื้นที่และได้สั่งการในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงในจุดต่างๆ ให้มีความพร้อม อยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้พล.ท.วีระยุทธ ได้พักค้างคืน ที่แนวรบกับกำลังพล เพื่อให้ทราบว่าเราไม่ทิ้งกัน และเราจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน กำลังพลทุกนายมีขวัญกำลังใจที่ดี