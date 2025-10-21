xs
ผบ.ทหารสูงสุด ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ลงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพล.ท.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหาร พัฒนา และพล.ต.อภิรัชฎ์ รามนักผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ.มหิธร บุญครอง ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โดยได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทย จัดเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารกล่องปรุงสุกใหม่ชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์ แจกแว่นตาผู้สูงอายุ หลังจาก นั้นได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงเยียม และดูอาการ นางสาวประคอง ฉายแสงอายุ 67 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีอาการทางสมอง และโรคพาร์กินสัน ที่บ้านพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเข้าถึงลำบาก ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ชาวอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ 500 ครัวเรือน (1,500 คน)

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการอื่นๆอย่างใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือ ให้ทันเวลา และอยู่เคียงข้างประชาชน ผู้ประสบภัยตลอดเวลา

ปัจจุบัน มีการระบายน้ำท้ายเชื่อนเจ้าพระยาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้บ้านเรือนของราษฎรที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำน้อยได้รับผลกระทบ จำนวน 17 ตำบล 131 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 9,558 หลังคาเรือน และในยอดนี้มีบ้านที่น้ำท่วมพื้นบ้านแล้ว จำนวน 399 หลังคาเรือน ถนุนสายหลักภายในพื้นที่ยังไม่ได้รับ โปน้าผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งแต่ถนนสายรองซอยเข้าบ้านที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 42 สาย วัดจำนวน 10 แห่ง มัสยิดจำนวน 1 มัสยิด โรงเรียนจำนวน 7 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง และปัจจุบันมีประชาชนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากกรณีจมน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2568จำนวนบ้านเรือนทั้งหมด 24,472 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบ 9,558 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.10 และมีประชากรได้รับผลกระทบ 28,149 คน จากประชากรทั้งหมด 64,653 คน คิดเป็นร้อยละ 43.54

















