"ดีเอสไอ" ประชุมคดี "แตงโม" 24 ต.ค. ใช้วิทยาศาสตร์ไขปมภาพคู่คนบนเรือ

MGR Online - "ดีเอสไอ" เรียกหารือชุดสืบสวน ”คดีแตงโม“ 5 วาระ ติดตามผลการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมลงเรือ 28-29 ต.ค. พิสูจน์ภาพคู่ "กระติก-แตงโม"
จากกรณีศาลจังหวัดนนทบุรี พิพากษายกฟ้อง น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือ "กระติก" , นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือ "แซน" , นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือ "จ๊อบ" และ นายภีม ธรรมธีรศรี หรือ "เอ็ม" รวม 4 จำเลย ข้อหาประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ในคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" อดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิต เมื่อปี 2565 ต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดย คณะพนักงานสืบสวน เรื่องสืบสวนที่ 20/2568 ได้มีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆ ร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง รวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐาน พยานเอกสาร พยานวัตถุ และมีการสอบสวนปากคำพยานบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการสืบสวนดังกล่าวเป็นด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (21 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 24 ต.ค.68 คณะพนักงานสืบสวน เรื่องสืบสวนที่ 20/2568 จะมีการประชุมความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" ครั้งที่ 4/2568 โดยนัดหมายเวลาประชุม 10.00 น. ที่ ห้องประชุมกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
สำหรับระเบียบวาระการประชุมของคณะพนักงานสืบสวน มีทั้งหมด 5 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ , วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะพนักงานสืบสวนครั้งที่ 3/2568 , วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ทั้งการแจ้งความคืบหน้าการสืบสวน และการติดตามผลการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี , วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ทั้งการพิจารณาแนวทางแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม พิจารณาแนวทางติดตามผลการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 , สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ , สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , สำนักงานอัยการภาค 1 และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม) พิจารณากรณีหนังสือกองบังคับการปราบปราม ที่ ตช 0026.21(8)/8450 ลงวันที่ 6 พ.ค.68 เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินคดี การพิจารณาขอขยายระยะเวลาสืบสวน และมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นอกจากนี้ ยังมีวาระสำคัญเพื่อพิสูจน์ในประเด็นการตรวจพิกัดสถานที่จริงตามพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบจุดที่อยู่ของคนบนเรือ โดยเฉพาะภาพถ่ายคู่กันของ น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือ "กระติก" และ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" ที่ปรากฏภาพบนสปีดโบ๊ตใต้สะพานซังฮี๊ ประกอบกับพิกัดทางโทรศัพท์ กับเสาสัญญาณโทรศัพท์ พิกัดสัญญาณ GPS (จีพีเอสเรือ) สถานที่เกิดเหตุจริง รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ และคำให้การที่เคยให้การกับศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และที่ได้จากการสืบสวนว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
รวมถึงประเด็นการตรวจสอบจุดตกเรือและทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งจุดที่อ้างว่า น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" ตกจากเรือ ประกอบกับจุดที่พบศพครั้งแรกว่ามีความสอดคล้องกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทิศทางการไหลเวียนของน้ำที่ตรวจวัดได้ในขณะเกิดเหตุการณ์ ประกอบการใช้เครื่องโซนาร์สแกน (Scanning Sonar) สแกนใต้น้ำ พร้อมการประมวลผลการจำลองเหตุการณ์ภาพเสมือนจริง
ส่วนอีกประเด็น คือ ผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยนำผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากสำนวนที่ได้มีคำพิพากษาแล้ว ในคดีที่ได้จากศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และที่ได้จากคณะพนักงานสืบสวนส่งตรวจพิสูจน์เอง ซึ่งคณะพนักงานสืบสวนจะประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมได้จากการสืบสวน เพื่อกำหนดประเด็นทางคดี และมีความเห็นทางคดี ประกอบการทำรายงานสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีการประชุมของคณะพนักงานสืบสวนในวันที่ 24 ต.ค. เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการลงเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 28-29 ต.ค.68 และจะประชุมภายหลังการลงเรืออีก 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลในวันที่ 31 ต.ค.68