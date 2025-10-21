สตม.ยันนางแบบสาวเบลารุสบินจากสุวรรณภูมิไปย่างกุ้งเอง ไม่ได้ถูกอุ้ม ก่อนพบเสียชีวิตในพม่า

โฆษก สตม. เผยนางแบบสาวเบลารุส เดินทางออกจากไทยเอง ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังปลายทางสนามบินย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ระบบ Biometric ยืนยันเป็นบุคคลเดียวกันไม่ได้ถูกอุ้ม
จากกรณีสำนักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอข่าวว่า หญิงสาวสัญชาติเบลารุส ชื่อ VERA KRAVTSOVA อายุ 26 ปี ถูกจ้างมาเป็นนางแบบ และเดินทางเข้าไทยช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา และถูกอุ้มไปเมียนมาร์ ก่อนถูกบังคับให้รีดไถเงินในเวบไซด์หาคู่ ถูกทรมาน และแบ่งตัดขายอวัยวะนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (21 ต.ค.) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี โฆษก สตม. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดแล้ว ผ่านระบบฐานข้อมูล Biometric ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า มีชื่อ Ms.VERA KRAUTSOVA สัญชาติ เบลารุส (BLR) ได้เดินทาง เข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลา 00.41 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และต่อมาได้เดินทางออกจากประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG301 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลา 07.20 น. ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลายทาง สนามบินย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ซึ่งระบบ Biometric ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
โดย Ms.VERA ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางด้วยระบบ Automatic Channel หรือเครื่อง ABC ซึ่งเป็นการผ่านระบบด้วยตนเอง ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ ตม. และจากภาพวงจรปิด พบว่า ไม่อยู่ในสภาวะถูกบังคับในการเดินทางแต่อย่างใด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนางแบบดังกล่าวบินไปเมียนมาร์แล้ว จะเป็นอย่างไร ตนไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่นอกการควบคุมของประเทศไทย
นอกจากนี้ สตม. ยังได้นำภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สตม. ที่บันทึก Ms.VERA เดินทางเข้าและออก ส่งให้สถานกงสุลเบลารุส ประจำประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งด้วย
พล.ต.ต.เชิงรณ ยืนยันว่า การเสนอข่าวว่า นางแบบดังกล่าว เข้าประเทศไทย แล้วถูกอุ้มไปยังเมียนมาร์ จึงไม่ใช่เรื่องจริง โดยยืนยันว่า กรณีการหลอกเหยื่อผ่านไทย ไปยังพื้นที่สแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านลักษณะดังกล่าว ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร./ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้วางแนวทางในการคัดกรองคนต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ สัมภาษณ์คัดกรองที่สนามบิน ลงข้อมูลที่พักในระบบ TDAC การตั้งด่านสกัดของทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในพื้นที่ จว.ตาก รวมถึงการปฎิเสธการเข้าเมืองของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มขบวนการทึ่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวโดยใช้ Free Visa ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนปัจจุบัน มีการปฎิเสธการเข้าเมืองไปแล้ว 34,000 ราย
จึงฝากสื่อมวลชน ช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มั่นใจว่า ประเทศไทยมีความปลอดภัย ไม่มีการอุ้มคนต่างชาติเพื่อลักลอบพาไปค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง