ทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจสอบความพร้อมรบกำลังทางเรือ เพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติทางทะเล

วันนี้( 20 ต.ค.)พล.ร.ต.กรจักร์ ยศธสาร รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทำการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติการทางทะเลของเรือและอากาศยานในกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย ร.ล.กระบุรี ร.ล.กระบี่ ร.ล.หัวหิน เรือ ต.271 และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (ฮ.ลล.4)
โดยทำการฝึกทบทวน เตรียมความพร้อมทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และยุทธวิธี เพื่อให้เกิดความพร้อมปฏิบัติภารกิจป้องกันอธิไตยของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ปี 2569 เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ