ศาลอาญา ไม่รับฟ้อง "กุสุมาลวตี" ฟ้อง "อนุทิน "นายกฯหมิ่นประมาท

ศาลอาญา ไม่รับฟ้อง "กุสุมาลวตี"อดีตผู้สมัคร สว. สอบตก ฟ้อง "อนุทิน " นายกฯ หมิ่นประมาทชี้ให้สัมภาษณ์ตอบโต้โจทก์ ป้องกันส่วนได้เสีย
ที่ห้องพิจารณาคดี 808 ศาลอาญา เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 20 ต.ค.) ศาลนัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คดีหมายเลขดำที่อ.1418/2568 ที่ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี (ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท
คดีนี้โจทก์ฟ้องใจความว่าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 68 ภายหลังจากที่โจทก์ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกโดยมิชอบต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. เพื่อให้กกต. พิจารณายื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคภูมิใจไทยและโจทก์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความตั้งใจในการยื่นเรื่องดังกล่าวต่อกกต.แล้วจำเลยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ที่นำเข้าไต่สวนมูลฟ้องประกอบคำแถลงของจำเลยแล้วเห็นว่าโจทก์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต.เพื่อให้กกต. พิจารณายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคภูมิใจไทยและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่โจทก์เห็นว่าการกระทำของพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกระทำการอันขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิก โดยโจทก์ให้สัมภาษณ์ก่อนเกิดเหตุหลายครั้งและวันเกิดเหตุด้วยซึ่งข้อเท็จจริงตามคำสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนของโจทก์ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก กกต.ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานอันควรยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ และเป็นการกล่าวถึงจำเลยโดยตรงจำเลยจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนของจำเลยที่กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมของโจทก์จึงเป็นคำที่จำเลยโต้ตอบโจทก์เพื่อให้ผู้ที่รู้เห็นเข้าใจว่าโจทก์เป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมแก้ข่าวที่โจทก์ให้สัมภาษณ์อันเป็นการป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ฟ้องโจทก์ไม่มีมูลว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้อง
ภายหลังนางกุสุมาลวตี กล่าวว่า เป็นดุลยพินิจของศาลแต่ส่วนตัวยังติดใจใน ความหมายของคำพูดว่า “กักขฬะ” ที่ตีความแล้ว ความหมายไม่ตรงกับที่ตนเองคิดเพราะทนายจำเลยสืบพยานอ้างว่าคำว่ากักขฬะ คือพื้นดินที่ขรุขระ ส่วนตัวมองว่าเป็นถ้อยคำที่ดูหมิ่นมีความเถื่อนหลังจากนี้จะปรึกษากับทนายความเพื่อเดินหน้าในการยื่นอุทธรณ์คดี