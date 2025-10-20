ศาลอาญาเลื่อนตรวจหลักฐาน "หมอแอร์"กับพวก ค้ายาเสียสาว

ศาลอาญาเลื่อนตรวจหลักฐาน คดี"หมอแอร์"กับพวกค้ายาเสียสาว เหตุอัยการจะตรวจสำนวน-แยกพยานออกเป็นกลุ่ม ก่อนนัดอีกครั้ง 17 พ.ย. นี้
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (20 ต.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 910 ศาลนัดตรวจหลักฐาน คดีดำย.1719/2568 ที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด9 เป็นโจทก์ ฟ้องพ.ต.อ.หญิง พญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือหมอแอร์ กับพวกรวม 12 คน เป็นจำเลย ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ กรณีพวกจำเลยร่วมกันตั้งแต่2 คนขึ้นไป ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดฯ
โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เบิกตัวหมอแอร์ มาจากทัณฑสถานหญิงกลาง ส่วนจำเลยเป็นผู้ชาย เบิกตัวจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เนื่องจากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จำเลยทั้ง 12 คนรวมทั้ง พ.ต.อ.พญ.อัญชุลี ยังยืนยันให้การปฏิเสธ
อัยการโจทก์ยื่นคำร้องแก้คำฟ้อง สอบถามทนายจำเลยและจำเลยแล้วไม่คัดค้าน ศาลอนุญาต
อัยการโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนการตรวจหลักฐานเนื่องจากเพิ่งได้รับมอบให้เข้ามารับผิดชอบสำนวนดังกล่าวที่มีพยานหลักฐานมากกว่า 70 แฟ้ม ประกอบกับมีรายชื่อพยานบุคคลมากกว่า 60 ปาก โจทก์จึงขอกลับไปตรวจสำนวนและคัดแยกพยานออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกต่อการพิจารณาคดี โดยจะส่งเอกสารเพื่อให้ฝั่งทนายจำเลยตรวจสอบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีเหตุสมควรให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานเป็นวันที่ 17 พฤศจิกายนเวลา 09.00 น. โดยให้เบิกตัวจำเลยทั้งหมดมาจากเรือนจำด้วย