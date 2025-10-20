ปคบ.รวบหมอเถื่อนรับฝังมุก-อัพไซต์เจ้าโลกเดลิเวอรี่ทั่วไทย

ตำรวจ ปคบ.ซ้อนแผนรวบหนุ่มหัวใส ลักลอบให้บริการฝังมุก-ขลิบ-ฉีดเพิ่มขนาดเจ้าโลกภายในรถยนต์เดลิเวอรี่ทั่วไทย เตือนเสี่ยงอักเสบ ติดเชื้อ
วันนี้ ( 20 ต.ค. ) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.เฉลิม เจริญหิรัญวนิช สว.กก.4 บก.ปคบ.นำกำลังจับกุมนายพิทยา (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปีในความผิดฐาน “ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน และรับอนุญาต” พร้อมตรวจตรวจยึดของกลางอาทิ เม็ดมุกแก้ว ลักษณะแบบ กลม ลูกเต๋า เม็ดถั่ว หัวใจ แคปซูล ซาลาเปา จำนวน 189 เม็ด, ยาชา, เวชภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ในการผ่าตัด รวม 39 รายการ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า
นายพิทยา ได้โพสต์โฆษณารับให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok ชื่อ “ช่างใหญ่ โมดิฟาย” ให้บริการขลิบ ฝังมุก และฉีดเพิ่มขนาดอวัยยะเพศให้บุคคลทั่วไป ซึ่งการผ่าตัดเพื่อใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศ หากประชาชนรับบริการดังกล่าว อาจทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบ ติดเชื้อ และประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันได้ จากนั้นได้ให้สายลับนัดหมายเพื่อทำการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย และฝังมุกบริเวณริมถนนกำแพงเพชร 6 แขวงและเขตจตุจักร กทม. ภายในรถยนต์ จึงแสดงตัวจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายพิทยารับสารภาพว่า ตนไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด โดยใช้รถยนต์เป็นสถานที่ทำการรับผ่าตัด หรือฉีดเพิ่มขนาด โดยไม่มีเครื่องมือแพทย์ ที่ถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ได้ให้บริการขลิบ ฝังมุก และฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ เนื่องจากพบเห็นตามสื่อสังคมออนไลน์แล้วเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้นำมาทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มเติม โดยนัดให้บริการนอกสถานที่ทั้งในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดตามที่นัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น ตามบ้านพักหรือบนรถยนต์ โดยคิดค่าบริการฝังมุกอวัยวะเพศรูปแบบ ขนาดต่าง ๆ เม็ดละ 1,000 บาท บริการขลิบปลายอวัยวะเพศ 5,000 บาท และฉีดเพิ่มขนาดครั้งละ 10,000 บาท โดยทำมาแล้วประมาณ 1 ปีจึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก. ปคบ. ดำเนินคดีต่อไป
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนว่า การฝังมุกหรือฉีดฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายซึ่งเป็นอวัยวะเฉพาะ และเป็นรสนิยมทางเพศส่วนตัวในแต่ละบุคคล ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพในแง่ทางการแพทย์แต่อย่างใด การผ่าตัดเพื่อใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศอาจทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบ จนถึงขั้นติดเชื้อและส่งผลให้อวัยวะเพศใช้การไม่ได้ และแจ้งเตือนไปยังผู้ลักลอบกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สวมรอยเป็นหมอเถื่อน คลินิกเถื่อน ให้หยุดพฤติการณ์ดังกล่าวในทันทีเพราะไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนการกระทำผิดหรือย้านสถานที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจเจับฝ้าระวังและติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุด โดยประชาชนทั่วไปที่มีเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค