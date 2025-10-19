ปคม.รวบแม่เล้าออนไลน์ ลอบค้ากามเด็กสาว ขยายผลจับลูกค้าอีก 6 ราย

ตำรวจ ปคม.รวบแม่เล้าออนไลน์เมืองน้ำดำ ลอบค้ากามเด็กสาว เผยให้รับแขกวันละ 7-8 ครั้ง หักค่านายหน้ามหาโหด 70% ขยายผลรวบลูกค้าอีก 6 ราย มีทั้ง อส.-วิศวะฯ-เจ้าของเต็นท์รถ
วันนี้ ( 19 ต.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.3 บก.ปคม.พ.ต.ท.ประเวศน์ แสงพรหม, พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม, พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ นิลมิตร สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.ณัฐฐาวีรนุช หรือเดียร์ อายุ 18 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5678/2568 ลง 26 ก.ย.68 ข้อหา “ค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี โดยกระทำแก่เด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีและ เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ฯ” ได้บริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่ง ถนนธนะผล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
นอกจากนี้ยังเข้าจับกุม นายวิชัย อายุ 53 ปี นายปรีชา อายุ 33 ปี นายไชยา อายุ 52 ปี นายธนิต อายุ 34 ปี นายวสันต์ อายุ 36 ปี และ นายวิโรจน์ อายุ 37 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “พรากผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบแปดปีเพื่อการอนาจารและชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ”
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบาะแสผู้ใช้บัญชี X โพสต์ขายบริการทางเพศเด็กสาวอายุ 17 ปี จำนวน 2 ราย จึงบุกเข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทั้งสองราย เบื้องสอบสวนพบว่า น.ส.ณัฐฐาวีรนุช นั้นเป็นแม่เล้า ตระเวนส่งเด็กสาวขายบริการทั่ว จ.กาฬสินธุ์ เหยื่อต้องรับแขกวันละ 6-8 ราย ทำมานานกว่า 3 ปี โดยได้รับค่าตัวแค่ครั้งละ 300-500 บาท ขณะที่ น.ส.ณัฐฐาวีรนุช ได้ส่วนแบ่งกว่า 70% หรือไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000 บาท มีรายได้กว่าแสนบาทต่อเดือน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขยายผลไปยังกลุ่มผู้ซื้อบริการอีก 6 รายด้วย โดยพบ มีหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ วิศวกร, เจ้าของเต็นท์รถ ไปจนถึงอาสาสมัครรักษาดินแดน จึงขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับไว้ พร้อมทั้งเข้าจับกุมผู้ทั้งหมดไว้ได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป