จับสองผัวเมียโจร!อุ้มลูก 2 ขวบพาตระเวนขโมย อะไหล่จยย. ก่อนนำขายในโซเชียล

รวบแล้วสองผัวเมียวัยละอ่อน อุ้มลูกวัย 2 ขวบ ตระเวนลักล้อรถจยย. ลงขายออนไลน์ถูกตำรวจล่อซื้อ รับสารภาพอ้างตกงานหาเงินเลี้ยงลูก
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.68 ที่.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รองผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด พร้อมด้วย พ.ต.ต.ดิลก ลาดศิลา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน จับกุมตัวนายวริทธิ์ธร หรือ “โฟร์ค” บัวทวี อายุ 20 ปี และน.ส.สุภัสสร หรือ “ฝ้าย” พิมยะพันธ์ อายุ 19 ปี สองสามีภรรยา ขณะพักอาศัยอยู่ภายในวัดทินกรนิมิต หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีลูกน้อยวัย 2 ขวบอยู่ด้วย
ของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วย 1. รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มิโอ สีน้ำเงิน–ขาว ทะเบียน 1ก3–9599 กาญจนบุรี เสื้อแขนยาวสีดำลายขาว กางเกงยีนส์ขายาว (ที่ใช้ก่อเหตุ) 3.ประแจเบอร์ 19 จำนวน 2 ตัว 4.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อวีโว่ สีฟ้า ซึ่งใช้ในการโพสต์ขายล้อรถผ่านเฟซบุ๊ก
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16–19 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย 2 ราย ว่าถูกลักล้อรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ภายในซอยภูมิเวท หมู่ 1 ต.ปากเกร็ด และบริเวณริมถนนวัดกลางเกร็ด ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยปีนรั้วเข้าไปถอดล้อรถ ก่อนจะโยนออกมานอกรั้ว จากนั้นมีหญิงสาวขี่รถจยย.มารับหลบหนีไป
ต่อมา เจ้าหน้าที่สภ.เมืองนนทบุรีแจ้งเบาะแสว่าพบทั้งคู่ภายในวัดทินกรนิมิต จึงนำกำลังเข้าจับกุม นายวริทธิ์ธรให้การรับสารภาพว่านำล้อที่ขโมยมาไปเก็บไว้ที่บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย ก่อนโพสต์ขายออนไลน์คู่ละ 2,000–2,500 บาท โดยใช้โทรศัพท์ของกลาง ส่วน น.ส.สุภัสสร ให้การรับสารภาพเช่นกัน ยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ขายและเคยขี่รถมารับสามีหลังลงมือก่อเหตุ
นายวริทธิ์ธร รับสารภาพว่า ตนตกงานมาหลายเดือน เดิมรับจ้างทั่วไปแต่ช่วงนี้ไม่มีงาน จึงตระเวนขโมยล้อรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปขายหาเงินเลี้ยงลูกสาววัย 2 ขวบเศษ โดยให้ภรรยาเป็นคนโพสต์ขาย ยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพิ่งเคยก่อเหตุลักทรัพย์เป็นคนแรก พร้อมขอโทษผู้เสียหายและยอมรับผิดในสิ่งที่ทำ
ด้าน น.ส.สุภัสสร กล่าวทั้งน้ำตาว่า ตนทำไปเพราะสามีชักชวน ต้องการหาเงินใช้จ่าย ไม่ได้ตั้งใจให้ลูกมาเกี่ยวข้อง ปกติแล้วอาศัยอยู่กัน 3 คน พ่อแม่ลูก ตนยอมรับผิดและขอโทษผู้เสียหาย
น.ส.สุนิษา นาคสิงห์ อายุ 34 ปี ผู้เสียหายรายแรก เล่าว่า รถของตนถูกขโมยล้อรถจยย.ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ ในพื้นที่หน่วยงานราชการ มี รปภ.เฝ้าอยู่ตลอด เห็นจากกล้องวงจรปิดว่าคนร้ายใช้เวลาเพียง 10 นาทีในการปีนรั้วเข้าไปถอดล้อและให้แฟนสาวมารับ วันนี้ตนรู้สึกดีใจที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ แต่อดห่วงไม่ได้ว่าค่าเสียหายจะได้คืนหรือไม่เพราะมูลค่าความเสียหายกว่า 10,000 บาท
ขณะที่นายชินดนัย ไทยแก่น อายุ 31 ปี ผู้เสียหายอีกราย เล่าว่า หลังรถถูกขโมยล้อได้ไม่นาน ตนพบล้อของตัวเองถูกโพสต์ขายในเพจเฟซบุ๊กในราคา 2,800 บาท จึงวางแผนล่อซื้อนัดรับที่ท่าน้ำนนท์ และแจ้งตำรวจมาจับกุมได้ทันที ตนรู้สึกสงสารเพราะผู้ต้องหามีลูกเล็ก แต่ยืนยันว่าคดีต้องดำเนินไปตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม” ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป