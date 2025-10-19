เจิมศึกแดงเดือด! ตำรวจน้ำใส่เสื้อผี จับผู้ต้องหาใส่เสื้อหงส์ ชาวเน็ตแซวตั้งใจใช่ไหม

MGR Online-ตำรวจน้ำใส่เสื้อแมนยู จับผู้ต้องหาคดียาใส่ลิเวอร์พูล รับศึกแดงเดือดคืนนี้ ชุดจับกุมยอมรับเป็นแฟนผี ตั้งใจใส่มาเอาฮา
วันนี้ (19 ต.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ รอง ผบก.รน. พ.ต.อ.นิรัตน์ ช่วยจิตต์ รอง ผบก.รน. พ.ต.อ.พยงค์ เอี่ยมสกุล ผกก.4 บก.รน. พ.ต.ท.กิตติพงศ์ พึ่งชมภู รอง ผกก.4 บก.รน. พ.ต.ต.ธนรัฐ ศรีสงคราม สว.ส.รน.2 กก.4 บก.รน. ร.ต.ท.ชยภัทร ช้างชาวนา รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.6 กก.4 บก.รน.ปฏิบัติราชการ ส.รน.2 กก.4 บก.รน.และตำรวจ ส.รน.2 กก.4 บก.รน.
ได้ทำการจับกุม นายธงชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ได้บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตามหมายจับ ศาลแขวงสมุทรปราการที่ 1067/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน "เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)" ก่อนนำตัวส่งที่ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.ชยภัทร เล่าว่า ตำรวจชุดจับกุมตั้งใจใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ส่วนผู้ต้องหาเป็น รปภ.ตอนแรกไม่มีเสื้อ เลยจับใส่เสื้อลิเวอร์พูล เนื่องจากคืนนี้ ลิเวอร์พูล จะลงแข่งขันกับ แมนยู ในเวลา 22.30 น. ยอมรับว่าตำรวจเป็นแฟนแมนยู เป็นคอนเทนต์เอาฮา หลังเพจกองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.) โพสต์ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวจำนวนมาก.