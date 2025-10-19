รวบแล้ว! หนุ่มเขมรโจรปล้นทองกลางห้างดังเมืองปากน้ำ คาด่านบ้านแหลมจันทบุรี ก่อนหนีข้ามแดน

ตำรวจจับกุมได้แล้วภายใน 24 ชั่วโมง หนุ่มเขมร ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขาบางพลี คาด่านบ้านแหลม จ.จันทบุรี ก่อนข้ามแดน
วันนี้ (19 ต.ค.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นาย Yong Ouch หรือ “ยง” หรือ “เบาะ” อายุ 31 ปี สัญชาติกัมพูชา ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขาบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้แล้ว ขณะพยายามหลบหนีออกนอกประเทศทางชายแดนด้านจันทบุรี
โดยเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ประจำด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตลาดบ้านแหลม ว่าพบชายชาวกัมพูชาต้องสงสัยมีลักษณะตรงตามภาพจากกล้องวงจรปิด จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบว่าเป็นบุคคลตามที่ต้องสงสัยจริง จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุปล้นร้านทองดังกล่าวจริง
พล.ต.ต.ธีรเดชฯ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย โดยประสานทุกช่องทางเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งผลจากการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำให้สามารถจับกุมได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ทุ่มเททำงานอย่างไม่ลดละ จนสามารถปิดคดีได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานรับตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป