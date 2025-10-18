จับหนุ่มอุบลฯ พ้นคุกไม่มีงานทำ ตระเวนงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียยกว่า 10 ตู้ พบประวัติก่อคดีมาโชกโชน

รวบหนุ่มอุบลราชธานี เดนคุกตระเวนงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ คืนเดียว 10 ตู้ รับก่อคดีมาโชกโชน หลังก่อเหตุหลบหนีไปนอนใต้สะพานข้ามคลองบางแวก
วันนี้ (18 ต.ค.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อม พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม และ พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม นำกำลังจับกุมตัว นายแสวง สมชาติ อายุ 44 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี ผู้ต้องหาคกีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ พร้อมด้วยของกลาง เหล็กข้ออ้อย ยาวประมาณ 1 ฟุต 6 นิ้ว จำนวน 1 อัน เหรียญกษาปณ์ เหรียญละ 10 บาท จำนวน 14 เหรียญ รวมเป็นเงิน 140 บาท เสื้อคอกลมแขนสั้นสีส้มอมชมพู กระเป๋าสะพายหนังสีขาวคาดน้ำตาล กระเป๋าผ้าสี แดง และ หมวกแก๊ป สีเทา โดยจับกุมตัวได้ใต้สะพานข้ามคลองบางแวก พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้เหล็กข้ออ้อยงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญจำนวน 10 ตู้ ที่บริเวณตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตึก 25 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร แล้วหลบหนีไป ซึ่งผู้เสียหายได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้สั่งการให้ติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว จากการสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนทราบว่าคนร้ายในคดีนี้คือ นายแสวง ซึ่งพักอยู่แถวใต้สะพานข้ามคลองบางแวก พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ต่อมาวันนี้ ได้รับแจ้งจากสายลับว่านายแสวง ได้เข้ามาพักอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้รีบเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบนายแสวง สมชาติ นอนอยู่บริเวณดังกล่าว มีตำหนิรูปพรรณตรงกับกล้องวงจรปิดและตามที่สายลับแจ้ง อยู่บริเวณดังกล่าวจึงได้ได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลาง
จากการสอบถาม นายแสวง รับว่าผล จะเดินทางไปที่เกิดเหตุโดยใช้รถโดยสารประจำทางไปที่เกิดเหตุและจะค่อยซุ่มดูจนร้านปิดไฟ แล้วเข้าไปใช้เหล็กข้ออ้อยที่เตรียมมางัดเอาเหรียญกษาปณ์ ก่อนหลบหนีขึ้นรถประจำทางกลับที่พัก จนเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด และยังรับว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง หลายท้องที่ เช่นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 05.00 น. เหตุเกิดที่บ่อตกปลา ซ.เพชรเกษม 110 แยก 4 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ท้องที่ สน.หนองค้างพลู และมีหลายครั้งที่จำไม่ได้ทั้งนี้หากผู้เสียหายท่านใดเคยถูกก่อเหตุลักษณะเดียวกัน สามารถดูตัวโดยเฉพาะหากมีวงจรปิดบันทึกไว้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพทุกราย.