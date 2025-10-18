ผบ.ตร. สั่งล่าด่วน! คนร้ายบุกชิงทองกลางห้างดังปากน้ำ ขว้าง “ระเบิดปิงปอง” ข่มขู่ ก่อนซิ่ง จยย.หนีลอยนวล

คนร้ายอุกอาจ! บุกชิงทองกลางห้างย่านบางเสาธง ขว้าง “ระเบิดปิงปอง” ข่มขู่พนักงาน กวาดทอง 24 บาทหนีลอยนวล ผบ.ตร.สั่งล่าตัวด่วน หวั่นสร้างความหวาดกลัวประชาชน
วันนี้ (18 ต.ค.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ตำรวจ สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขาบางพลี ภายในห้างแห่งหนึ่ง ย่านบางเสาธง โดยก่อเหตุอย่างอุกอาจท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการด่วนไปยัง ตำรวจภูธรภาค 1 ให้เร่งระดมกำลังสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุ มาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบคนร้ายเป็นชายไม่ทราบชื่อ ผิวคล้ำ สูงประมาณ 170 เซนติเมตร สวมเสื้อโปโลแขนสั้นสีขาว กางเกงยีนส์ขายาวสีเทาดำ รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล และสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า โดยใช้อาวุธปืนพกสั้น ไม่ทราบขนาดและชนิด จำนวน 1 กระบอก พร้อม “ระเบิดปิงปอง” ขว้างเข้ามาในร้าน ก่อนชักอาวุธปืนข่มขู่พนักงาน แล้วกวาดทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 24 บาท เป็นสร้อยคอทองคำ 2 บาท จำนวน 12 เส้น หลบหนีออกทางประตูหลังห้าง โดยใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซูโม่เอ็กซ์ สีแดง-ขาว ทะเบียน 1กจ 3371 กรุงเทพมหานคร เป็นพาหนะหลบหนีไป
“ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการด่วนไปยัง ตำรวจภูธรภาค 1 ให้เร่งระดมกำลังสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุ มาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกลางห้างสรรพสินค้าในวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนและเสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบ”
พล.ต.ต.ธีรเดช ระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดและเส้นทางหลบหนี พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสคนร้ายหรือรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย ให้รีบแจ้งสายด่วน 191 หรือสถานีตำรวจใกล้เคียงทันที เพื่อช่วยกันนำผู้ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมายโดยเร็ว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา เพื่อช่วยกันนำคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเผยแพร่ภาพคนร้ายเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ