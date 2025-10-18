สืบบางโพงพาง รวบไรเดอร์กระชากสร้อย 1 บาท สารภาพหาเงินใช้หนี้พนัน

MGR Online-น.1 สั่งการชุดสืบสวน สน.บางโพงพาง ตามจับไรเดอร์ ก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำ 1 บาท สารภาพหาเงินใช้หนี้พนันออนไลน์
วันนี้ (18 ต.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.สั่งการ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.ฤตวีร์ สุขเจริญ ผกก.สน.บางโพงพาง พ.ต.ท.ศรุต ระยานนท์ รอง ผกก.สส.สน.บางโพงพาง และชุดสืบสวน สน.บางโพงพาง จับกุม นายสมพล หรือนายตั้ม (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี อาชีพไรเดอร์ พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และชุดที่ใส่ก่อเหตุ ได้บริเวณใต้สะพานภูมิพล แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ต.ค. เวลา 20.56 น. ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ สน.บางโพงพาง ถูกคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ เข้ากระชากสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท หลบหนีไป ต่อมาชุดสืบสวน สน.บางโพงพาง ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 17 ต.ค. เวลา 19.40 น. สามารถจับกุมตัวได้บริเวณใต้สะพานภูมิพล แขวงบางโพงพาง
จากการสอบสวน นายสมพล ให้การรับสารภาพว่า ตนเป็นผู้ก่อเหตุจริง ปกติประกอบอาชีพไรเดอร์ส่งของ แต่เกิดความเครียดจากภาระหนี้สิน ทั้งส่วนตัว และพนันออนไลน์ จึงตัดสินใจก่อเหตุเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ เบื้องต้นแจ้งข้อหา "วิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือรับของโจร" ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางโพงพาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.