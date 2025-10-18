จ่าทหารร้องถูกแก๊งวัยรุ่นขี้ยานับ 10 รุมตื้บสาหัส แจ้งความแล้วคดีไม่คืบ อ้างรู้จัก น.1

ทหารยศ “จ.ส.อ.” เข้าร้อฃขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกกลุ่มวัยรุ่นเสพยายับ 10 คนรุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัส แจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้า ฝั่งผู้ก่อเหตุอ้างรู้จัก น.1
วันนี้ (18 ต.ค.) จ.ส.อ.มินทร์ อายุ 46 ปี ที่พึ่งกลับจากชายแดนภาคใต้ เพื่อมาเยี่ยมแม่ที่ถูกรถชน เข้าร้องเรียนนายเอกภพ เรืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หลังจากถูกกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดประมาณ 10 คน เข้ามาหาเรื่องก่อนจะรุมทำร้ายจน จ.ส.อ.มินทร์ได้รับบาดเจ็บสาหัส แขนหัก เหตุเกิดที่บริเวณชุมชนวิศวะร่วมใจ จากนั้นได้เดินทางไปแจ้งความที่ สน.พญาไท แต่คดีไม่คืบหน้า
จ.ส.อ.มินทร์ ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนเป็นทหารบก ยศ จ.ส.อ. อยู่ค่ายลพบุรี ประจำชายแดนทางภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนเองกำลังจะออกไปรับแฟนสาวที่สยามพารากอน พอออกมาที่ปากซอยหมู่บ้านก็เจอกลุ่มวัยรุ่น อายุประมาณ 20-35 ปี ยืนขวางทางอยู่ประมาณ 10 คน ก่อนจะมีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นพยายามเข้ามาเหมือนจะทำร้ายโดยการต่อย ตัวเองจึงลงจากรถเพื่อมาตำหนิ เพราะไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่น แต่ทำไมถึงมาทำพฤติกรรมแบบนี้ พอตำหนิไปแบบนั้นทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจ ได้เข้ามารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อย รวมถึงใช้อาวุธที่มีลักษณะคล้ายไม้เข้ามาตีทำร้าย ตัวเองพยายามที่จะวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านประมาณ 20 เมตร แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ยอมปล่อย วิ่งไล่ตามทำร้ายจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส แขนข้างขวาหัก ขาเป็นแผล ต้องล้างหนองทุกวัน ศีรษะได้รับแรงกระทบกระเทือนทำให้ตอนนี้พูดช้า ใบหน้าบวมช้ำ
ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ เพราะตนเองรับราชการทหารตั้งแต่อายุ 20 ปี ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน หลังจากตัวเองออกจากโรงพยาบาลได้เข้าแจ้งความที่ สน.พญาไท แต่สิ่งที่ตัวเองติดใจคือทำไมจะต้องรอผลนิติเวชที่ส่งตัวเองไปตรวจร่างกายทั้งที่บาดแผลตามร่างกายของตนเองนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้ว และพอไม่มีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทางกลุ่มวัยรุ่นก็ได้มีการโพสต์ Facebook ข่มขู่คนในครอบครัว และอีกหนึ่งอย่างที่ติดใจคือ ทำไมหลักฐานและคำให้การที่ตนเองมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงตกไปอยู่ในมือกลุ่มวัยรุ่น
นางพรทิพย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี แม่ของ จ.ส.อ.มินทร์ เปิดเผยว่า กลุ่มวัยรุ่นพึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านได้ประมาณ 2-3 ปี กว้านซื้อที่บริเวณหน้าชุมชนเอาไว้รวมตัวกัน ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง ตนเองเคยได้ยินมาว่า ถ้าหากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจใคร หรือมีเรื่องกับใครก็จะเข้าไปทำร้ายร่างกายถึงในบ้าน แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครเอาเรื่อง เพราะมักจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายเพื่อไม่ให้เป็นคดีความ ทำให้คนในชุมชนกลัว และไม่กล้ายุ่งกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ รวมถึงวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมใช้สารเสพติด ปล่อยเงินกู้ ทำตัวกร่างอยู่ภายในชุมชน
ส่วนหัวโจกของกลุ่มนี้ทางครอบครัวทราบชื่อมาว่า “บอย” เป็นหัวหน้าวินภายในชุมชน พึ่งออกมาจากคุก และมักจะเข้าออกคุกเป็นประจำ เชื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะมีการแอบอ้างว่า “ไปแจ้งความเลยกูไม่กลัว” ”กูรู้จักกับ น.1“ อีกอย่างหนึ่งคือ กลุ่มนี้มีเงินใช้ไม่ขาดสายทั้งที่ก็ไม่เห็นทำงานเป็นชิ้นเป็นอัน
ส่วนในวันที่เกิดเหตุมีคนมาบอกว่าลูกชายถูกทำร้ายร่างกายจึงรีบออกไปดูลูกชาย พอเห็นสภาพของลูกชายแล้วเธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมาก ร้องไห้ทำอะไรไม่ถูก และพยายามตะโกนถามว่า “ใครเป็นคนทำลูกกู” พอตั้งสติได้เธอมั่นใจว่าคนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกชายจะต้องเป็นวัยรุ่นที่อยู่บริเวณปากซอยชุมชนอย่างแน่นอน จึงเดินไปถามว่าทำลูกชายทำไม แต่วัยรุ่นกลุ่มนั้นกลับสวนมาว่า “ใครทำลูกมึง“ แต่ด้วยความที่มั่นใจจึงบอกไปว่า “ใครที่ทำลูกกูจะต้องติดคุก พวกมึงมันหมาหมู่” แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ไม่กลัว พร้อมรวมตัวเข้าหาตนเองเหมือนจะทำร้ายร่างกาย และท้าให้ไปแจ้งความ
ต่อมา นางพรทิพย์ร้องไห้บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ ไม่กล้าดูคลิปวิดีโอที่ลูกชายถูกทำร้าย พอหันไปเห็นหน้าลูกชายที่มีบาดแผลก็ร้องไห้ออกมาทุกครั้ง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินคดีเพราะแจ้งความไว้นานแล้ว แต่คดีเหมือนยังไม่คืบหน้า
ด้านนายเอกภพระบุว่า ทำไมต้องรอผลนิติเวชทั้งที่บาดแผลตามร่างกายของผู้เสียหายก็สามารถดำเนินคดีได้เลย พอไม่ดำเนินคดีก็ทำให้ผู้ก่อเหตุโพสต์ข่มขู่จนคนในครอบครัว จมองว่าทาง สน.พญาไท จะต้องเร่งดำเนินการ ที่ปล่อยให้ล่าช้าก็เหมือนไม่ยุติธรรมกับผู้เสียหาย เพราะผู้เสียหายเป็นทหาร ทุกวันนี้ทหารก็ทำหน้าที่มาอย่างหนักแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ในเบื้องต้นได้ประสานไปยัง พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง รอง ผบช.น. และ พ.ต.อ.ธนพล กลิ่นเกษร ผกก.สน.พญาไท เพื่อขอให้ติดตามความคืบหน้าทางคดี ทาง พ.ต.อ.ธนพลระบุว่า ได้เรียกตัวผู้ก่อเหตุ 4 คนรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลืออีก 3-4 คนอยู่ระหว่างการให้ชุดสืบเร่งตามล่าตัว ในเบื้องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนที่มีการแอบอ้าง น.1 พล.ต.ต.ธวัชเกียรติเชื่อว่าเป็นเพียงแค่การแอบอ้างของกลุ่มผู้ก่อเหตุเท่านั้น