"จักรภพ" ร่วมกิจกรรมคนเสื้อแดง ให้กำลังใจ "ทักษิณ" ยอมสละตัวเองติดคุก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - "จักรภพ" มาให้กำลังใจ "ทักษิณ" ร่วมกับคนเสื้อแดง ชี้อดีตช่วยเหลือคนรากหญ้าตลอด ส่วนรู้จัก "เบน สมิธ" เป็น "ฮุนเซน" พามาคุยแค่เรื่องทำธุรกิจในกัมพูชา

วันนี้ (18 ต.ค.) เวลา 12.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลชนคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมตัวทำกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำกลางคลองเปรม ร่วม 1 เดือนกว่า โดยคนเสื้อแดงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน อาทิเช่น เวลา 12.00 - 13.00 น. นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำทีมเสวนากับคนเสื้อแดง , เวลา 13.00 น. เป็นการแถลงการณ์ของคณะจัดกิจกรรม , เวลา 14.00 น. เสวนาถึงนโยบายสมัยพรรคไทยรักไทย นำโดย นายอรรถชัย อนันตเมฆ หรือโด่ง พร้อม นายวรชัย เหมะ และแกนนำมวลชนอีกหลายคน , เวลา 15.00 น. เป็นกิจกรรมของการรับประทานอาหารเย็นหน้าเรือนจำฯ ในหัวข้อ ต้มแซ่บเขากระโดง ต้มโคล้งฮั้ว สว. และ เวลาประมาณ 15.45 น. เวทีเปิดให้นักร้องคนเสื้อแดงและนักร้องที่ต้องการที่จะมาร้องเพลงให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมฟังกัน

ด้าน นายจักรภพ เพ็ญเเข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาพร้อมกับคู่สมรส สุไพรพล เพ็ญแข หรือป๊อบ ให้สัมภาษณ์ก่อนกล่าวปราศรัยว่า วันนี้เป็นการพบปะกันของคนที่รักนายทักษิณ ตนได้มีโอกาสรู้จักในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรี และตอนนั้นตนก็เป็นโฆษกรัฐบาล ไม่เคยรู้จักโดยส่วนตัวมาก่อน แต่นายทักษิณได้ให้ความไว้วางใจ ให้ความเมตตาในการที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์จนทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ซึ่งมีความมุ่งหมายจะให้คนรากหญ้าได้รับการมองเห็น เพราะสมัยก่อนคนจนไม่มีใครมองเห็นและแทบไม่มีโอกาส แต่นายทักษิณได้เริ่มต้นทำให้ช่องว่างได้แคบลง ตั้งแต่ยุคสมัยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน มาจนถึงพรรคเพื่อไทย แต่ระยะเวลา 20 ปีก็มีการถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง มีการยึดอำนาจ มีการใช้คดีความต่างๆ มีการรัฐประหารในกองทัพ มีการรัฐประหารต่อกฎหมาย คือจะอยู่รอดได้อย่างไร

"อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวันนี้นายทักษิณ จะอยู่ในเรือนจำฯ แต่นายทักษิณพูดชัดเจนว่าห่วงคนข้างนอก เพราะการเข้าเรือนจำครั้งนี้มันคือการทำให้การเมืองนั้นมีสมดุลขึ้น ยอมรับกฎเกณฑ์ที่ยัดให้กับเรา ทั้งนี้ เรามาวันนี้เพื่อให้กำลังใจกับคนที่มีสัญลักษณ์เพื่อการต่อสู้ ย้ำว่า นายทักษิณไม่ใช่เทวดา ทำผิด ทำถูก ทำยอดเยี่ยมหรือล้มเหลว ผ่านมาเยอะเหมือนคนทั่วไป แต่อย่าลืมว่านายทักษิณกำลังสละตัวเองอยู่ข้างในเพื่อจะได้ออกมาข้างนอกสานต่องานทางการเมือง"


นายจักรภพ เผยต่อว่า ส่วนเป็นคดีสุดท้ายของนายทักษิณแล้วหรือไม่ หรือจะมีการกล่าวโทษในคดีอื่นอีกนั้น ตนไม่สามารถตอบได้ แต่หวังว่าการเข้าเรือนจำของนายทักษิณครั้งนี้ เป็นไปโดยสมัครใจ เพราะไปถึงนอกประเทศแล้วก็ยังกลับมาเข้าเรือนจำ ครั้งนี้เป็นบททดสอบสำคัญต่อใจผู้ใหญ่บ้านเมือง ว่าการเสียสละเช่นนี้เพียงพอหรือไม่ ที่เราจะกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้หรือต้องให้ตายกันไปอีกข้างหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวถามว่าภายหลังกระบวนการยื่นทูลเกล้าฯ ครั้งที่ 2 ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เราได้มีการประเมินกรอบระยะเวลาหรือไม่ว่าเมื่อใดนายทักษิณ ชินวัตร จะได้ออกจากเรือนจำฯ นายจักรภพ ตอบว่า เรื่องนี้คงไม่มีใครรู้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังได้ถามต่อว่ามีใครในประวัติศาสตร์ประเทศไทยหรือไม่ ที่มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ 2 ครั้งเหมือนกับนายทักษิณนั้น ก็ยืนยันไปว่าไม่มี

เมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ปรากฏภาพข่าวว่านายทักษิณ ชินวัตร ได้เคยมีการไปนั่งพูดคุยสนทนากับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือเบน สมิธ อยากจะชี้แจงแทนอย่างไรหรือไม่ เนื่องจากตอนนี้มีข่าวว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นายจักรภพ ระบุว่า นายเบน เป็นคนของนายฮุนเซน ได้เป็นคนแนะนำ นายเบน ให้กับนายทักษิณ โดยบอกว่าถ้าอยากทำธุรกิจในกัมพูชา ต้องคุยกับคนนี้ช่วยได้ แต่อย่าลืมว่าตอนที่นายทักษิณได้ไปเจอครั้งแรกนั้นเป็นเพียงประชาชนทั่วไป ไม่ได้มีหน้าที่ทางการเมือง การเจอใครจึงเป็นเรื่องธรรมดา

"ต้องเรียนว่าจะถ่ายรูปกับใคร เราสามารถปฏิเสธได้หรือไม่ หากเขาขอถ่ายรูป จะไปขอตรวจประวัติเขาได้หรือไม่ ถือเป็นมิตรไมตรีกันก็ถ่ายรูปกันไป แต่ในกรณีของนายเบน ก็อยากอธิบายให้ชัดเจนว่า นายเบน เป็นคนของรัฐบาลกัมพูชา และสมเด็จฮุนเซน ไม่ใช่คนของนายทักษิณ แต่พอภายหลังรู้ว่า นายเบน เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ความสัมพันธ์นั้นก็จบไป เรื่องนี้จริงๆ แล้วมันยังเกี่ยวข้องกับอีกหลายส่วน เพราะนายเบนก็พยายามไปรู้จักกับอีกหลายคน ซึ่งต้องย้ำว่านายเบนเป็นฝ่ายไปรู้จัก ไม่ใช่เราเป็นฝ่ายพยายามไปรู้จักกับเขา มองว่าแค่ความรู้จักกันคงเป็นเรื่องทั่วไป"


